Wiedźmin: wiemy, jak zacznie się drugi sezon serialu

Netflix publikuje fragment scenariusza "Wiedźmina"

Sezon 2. Strona 1.

Dokąd prowadzi nas Wiedźmin tym razem? pic.twitter.com/vEUn6qhXqL — NetflixPL (@NetflixPL) December 22, 2020

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do licznych opóźnień jeśli chodzi o terminy premier seriali oraz filmów. Wyjątkiem w tym przypadku nie jest drugi sezon „Wiedźmina”. Początkowo jego debiut miał nastąpić jeszcze w tym roku, lecz jak wszyscy doskonale wiemy – tak się nie stało.Regularnie jesteśmy jednak świadkami ukazywania coraz to ciekawszych wieści dotyczących hitu od Netflixa. Pomijając liczne problemy z wstrzymywaniem prac na planie czy kontuzji Henry’ego Cavilla – pojawiają się również pozytywne wiadomości. Za przykład niech posłuży opublikowana właśnie pierwsza strona scenariusza.Dostarcza nam ona dosyć interesujących informacji. Przede wszystkim możemy liczyć na. Rozpocznie się on w niezamieszkałej górskiej wiosce, przez którą przejeżdża wędrowny kupiec (wraz ze swoją żoną oraz córką) Collin Coppercloth. W pewnym momencie zauważa, że jego żona zniknęła, a kątem oka dostrzega przelatujące monstrum. Fani twórczości Andrzeja Sapkowskiego z pewnością zauważą, że postaci te nie znajdują się na kartach powieści ani opowiadań.Tak czy inaczej – wstęp do kilkuodcinkowej kontynuacji przygód Geralta prezentuje dosyć intrygująco. Trudno jednak powiedzieć, kiedy przyjdzie nam je obejrzeć. Na pewno stanie się to, lecz na dokładną datę musimy jednak nieco poczekać.Źródło i foto: Netflix