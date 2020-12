Sztuczna inteligencja gra na YouTube niekończące się basowe solo

Posłuchaj choć przez chwilę.



Cóż, żaden muzyk nie jest w stanie grać na swoich instrumentach 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Tymczasem, komputer może odtwarzać muzykę tak długo, dopóki ma dostęp do energii elektrycznej. Rzecz jasna, zwyczajny komputer nie jest przy tym zdolny do improwizowania i tworzenia nowych utworów. Powstała jednak sztuczna inteligencja, która wszystko to potrafi.



Sztuczna inteligencja artystą

Grupa muzyczna Dadabots, posiadająca swój kanał w serwisie YouTube, opracowała sieć neuronową typu RNN (ang. recurrent neutral network), która nieustannie gra na wirtualnej basowej gitarze. Jej nieskończonego solo można posłuchać w ramach transmisji na żywo właśnie na YouTube.



Członkowie grupy Dadabots, CJ Carr oraz Zack Zukowski, wytrenowali swoją sztuczną inteligencję z pomocą dwugodzinnego nagrania improwizowanej gry na basowej gitarze. Nie był to proces łatwy, ale ostatecznie udało się uzyskać algorytm, który generuje muzykę o całkiem niezłej jakości, bez żadnych szumów w tle.







Warto wspomnieć, że czasem podczas słuchania transmisji może się nam zdawać, że słyszymy dwie gitary basowe jednocześnie. Jest to efekt dosyć ciekawy. Członkowie Dadabots tłumaczą go wysokimi wartościami zaprogramowanych temperatur.



Wygenerowany komputerowo death metal

Co istotne, zespół Dadabots nie po raz pierwszy stworzył muzyczną sztuczną inteligencję. Na jego kanale w serwisie YouTube można też bowiem posłuchać dwóch niekończących się transmisji poświęconych muzyce death metalowej. W ramach pierwszej sieć neuronowa tworzy utwory, które mają przypominać klasyki gatunku, a w ramach drugiej utwory z podgatunku death metalu – „technical death metal”.











Źródło: YouTube, fot. tyt. Pexels/Pixabay