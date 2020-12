Netflix: co obejrzymy w pierwszym miesiącu 2021 roku?

Pełna lista.

Netflix - lista premier na styczeń 2021 rok

Kończący się właśnie rok był… dosyć specyficzny. Oczywiście wszystko za sprawą trwającej pandemii koronawirusa, która odcisnęła swoje piętno na praktycznie wszystkich aspektach naszego życia. Na szczęście już za kilka dni wejdziemy na dobre w 2021 rok – miejmy nadzieję, że okaże się on nieco łaskawszy. Los chciał, iż możemy nieco przewidzieć przyszłość.Znaczy się, zrobił to Netflix . Ukazała się bowiem. Jeśli więc nie macie żadnych filmowych bądź serialowych planów, to może znajdziecie coś dla siebie. Szykują się bowiem nie tylko liczne powroty lubianych produkcji, ale także debiuty zupełnie nowych treści.