Microsoft, Sony i Nintendo będą wspólnie dbać o „bezpieczne środowisko gamingowe”

Giganci łączą siły.

Gry łączą a nie dzielą!

Ochrona graczy może stanowić wyzwanie szczególnie w cyfrowym świecie. Nasze partnerstwo oznacza wspólne zobowiązanie się do współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa graczy i zapewnienia, że gry są naprawdę dla wszystkich. Chociaż branża gier wideo ma długą historię jeśli chodzi o kwestię podejmowania działań w celu ochrony graczy – zwłaszcza dzieci – to zdajemy sobie sprawę, że żadna firma ani branża nie jest w stanie sama stawić czoła wszystkim wyzwaniom.





Źródło: pixabay.com (TheXomil)

Gamingowe wojny pomiędzy fanami Sony, Microsoftem czy Nintendo to zjawisko, które raczej nie jest już aż tak powszechne, jak jeszcze kilka lat temu. Każdy gra na tym, na czym lubi i wyśmiewanie konkretnej grupy bywa teraz dosyć żenujące. Zgadzają się z tym sami twórcy konsol – wydali oni właśnie wspólne oświadczenie.Znaczy się – sporządził je Microsoft, lecz miało ono powstać we współpracy zarówno z Sony, jak i Nintendo. O czym traktuje tenże nietypowy wpis? Przede wszystkim bezpieczeństwa środowiska gamingowego. Giganci stwierdzili, że w ich polityce odnaleźć można wspólny zestaw zasad obejmujący np. kontrolę rodzicielską, przestrzeganie lokalnych przepisów, komunikowanie się z organami ścigania oraz bycie w pełni odpowiedzialnym za prywatność i bezpieczeństwo konsumentów.Koncerny wskazują na trzy główne aspekty – zapobieganie, partnerstwo oraz odpowiedzialnych. Zwraca się uwagę na udostępnianie narzędzi rodzicom, które nie tylko pozwolą mieć wgląd w to, co robią ich dzieci, ale także w ogóle pomogą w zrozumieniu czym są gry i mechaniki w nich zaimplementowane.Dodatkowo zwiększony zostanie nacisk na prowadzenie badań dotyczących bezpieczeństwa graczy. Oczywiście wszyscy są zgodni co do tego, że w produkcjach wideo nie ma miejsca na nienawiść, nękanie lub wykorzystywanie młodszych graczy w jakikolwiek sposób.Pozostaje jedynie czekać na jego skutki w praktyce.Źródło i foto: Microsoft