EA kupiło Codemasters. Co dalej z wielkimi markami wyścigowymi?

Ważny zakup.

Codemasters od teraz w rękach EA

Największe przedsiębiorstwa zdają się ostatnio walczyć o przejęcie jak najlepszych studiów deweloperskich. Prym w tej kwestii wiedzie rzecz jasna Microsoft, który nie tak dawno kupił Bethesdę , a co za tym idzie – markę Fallout czy The Elder Scrolls. Teraz przyszła pora na ripostę Electronic Arts.EA ogłosiło właśnie przejęcie. Deweloperzy słyną przede wszystkim z tworzenia najpopularniejszych serii wyścigowych w postaci Dirt, Grid, F1, Project Cars czy Need for Speed.W przypadku tego ostatniego cyklu należy zaznaczyć, że Electronic Arts od dawna jest już jego właścicielem. Zakup Codemasters tylko umocni kontrolę wydawcy nad NFS. Tym samym EA stało się dosyć wpływowym graczem na wyścigowej scenie. Konkurencję stanowi teraz wyłącznie Sony ze swoim Gran Turismo oraz Forza od Microsoftu.