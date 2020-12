Microsoft promuje swój świąteczny album Holiday Hits. Muzyka wpada w ucho

Jest drobne "ale".

Microsoft Holiday Hits - album, którego nie da się kupić

"W tym roku przeżyj sezon świąteczny wraz z Microsoft Holiday Hits! To doskonały sposób na wkroczenie w tą radosną porę roku. Reply All Records przedstawia Microsoft Holiday Hits, największą kolekcję świątecznych piosenek, jaką kiedykolwiek stworzono. 60 świątecznych hitów na 4 płytach CD lub 4 kasetach longplay"

Reply All Records presents: Microsoft Holiday Hits. The great selection of holiday songs EVER assembled. pic.twitter.com/Ml0lIqGeEt — Microsoft (@Microsoft) December 11, 2020

Jakiś czas temu na łamach naszego serwisu mogliście przeczytać o ciekawej reklamie świątecznej , jaką w tym roku przygotował Microsoft. Okazuje się, że gigant z Redmond postanowił na tym nie poprzestać, bowiem w sieci ukazało się kolejne wideo, tym razem promujące... muzyczny album świąteczny Microsoft Holiday Hits. Cały wic polega na tym, że takowy album nie istnieje. A szkoda, bo kawałek Bingle Bells wpada w ucho.Firma Microsoft informacją o rzekomo wydanym przez siebie albumie muzycznym podzieliła się za pośrednictwem oficjalnego konta w serwisie Twitter. Ten sprzedawany "jest" w postaci czteropłytowej składanki przebojów, będących kolędami dostosowanymi do świata produktów Microsoftu. Producent podaje, że znajdziemy na niej takie hity jak "You're on Mute" Night, Let it Segoe, Frosty the Windowsman, The Most Wonderful Teams of the Year oraz Clippy, Clippy, Clippy.- słyszymy w reklamie.Nie wiem jak u Was, ale u mnie nie tylko tytuły, ale i same piosenki wywołały uśmiech na buzi.I tak, tego produktu nie da się kupić, o czym na końcu reklamy informuje Microsoft. A szkoda!Poniżej obejrzycie emitowaną od jakiegoś czasu świąteczną reklamę Microsoftu.Źródło: Microsoft