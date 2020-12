Steam z nowym rekordem aktywnych użytkowników

Coraz więcej graczy.

Granie na PC umiera? Dobry żart

Źródło: Steam Database

Steam to niewątpliwie najpopularniejsza platforma dystrybucji cyfrowej. Pomimo dosyć częstych przewidywań o „rychłym końcu grania na PC” usługa bije kolejne rekordy i zdaje się drwiąco uśmiechać do osób zwiastujących dominację konsol.– tyle osób było w jednym momencie zalogowanych do Steama 12 grudnia. Jest to wynik najlepszy od marca bieżącego roku, kiedy to na korzystanie ze sklepu zdecydowało się około 24,5 milionów użytkowników.Nieco istotniejszym wskaźnikiem wydaje się być jednak liczba ludzi faktycznie grających w jakiś tytuł. Tych zanotowano wczoraj– także robi wrażenie. Źródeł tego sukcesu jest co najmniej kilka. Przede wszystkim wciąż mamy do czynienia z pandemią koronawirusa, przez którą nieco więcej fanów cyfrowej rozrywki może poświęcić czas na granie.Zbliża się także okres świąteczny – w grudniu zazwyczaj mamy do czynienia ze wzrostem zainteresowania grami. Oczywiście. Debiut tytułu studia CD Projekt RED wywołał niemałe poruszenie. W jednym momencie Night City eksplorowało ponad milion osób Ustanowiony właśnie rekord Steama to dosyć wysoko postawiona poprzeczka – ten wynik zapewne nie zostanie pobity zbyt szybko. Jeśli tak się stanie, to z pewnością nie omieszkamy Was o tym poinformować.Źródło: Steam Database / Foto. Steam