Netflix: co oglądali Polacy w 2020 roku? Pojawił się raport

Podpowiedź: wszystko.

Co oglądali Polacy w 2020 roku?

Źródło: Netflix

Fantasy

Romanse

Musicale

Dramaty

Kino familijne

Komedie

Horrory i filmy akcji

Lokalne produkcje

Nieszczęsny rok 2020 dobiega końca. Minione dwanaście miesięcy nie należało do standardowych, więc warto byłoby je podsumować. Zdecydował się na to m.in. Netflix – streamingowy gigant zebrał w jedno miejsce informacje o najchętniej oglądanych w Polsce produkcjach na przestrzeni ostatnich 365 dni.Całość podzielono na kategorie – fantasy, romanse, musicale, dramaty, komedie, kino familijne, horrory oraz produkcje lokalne. Królują rzecz jasna najpopularniejsze filmy i seriale, lecz nie zabrakło treści, które na innych częściach globu nie zdobyły popularności, ale u nas już tak. Zapraszamy więc do poznania odpowiedzi na pytanie – co oglądali Polacy w 2020 roku?Zainteresowanie filmami fantasy wzrosło u nas niemalże o 500%. Największą popularnością cieszyły się w tym przypadku treści oryginalne Netflixa, a szczególnie seriale Przeklęta oraz Locke & Key. Kto wie, może użytkownicy chcieli uciec od smutnej rzeczywistości i powędrować do nieco innych światów? Streamingowy gigant przypomina przy okazji, że w 2021 roku fantasy także będzie na topie, gdyż nadciąga premiera drugiego sezonu Wiedźmina.W porównaniu z 2019 oglądalność romansów na Netfliksie jest ponad trzy razy większa. Trudno tak naprawdę wskazać powody takiego stanu rzeczy. Wiemy jednak, że najchętniej uruchamiano The Kissing Booth 2, Zakochanego Bogacza czy Miłość Gwarantowaną. Czyżby Polacy pokochali „domowe” randki? Wszystko na to wskazuje.Ta kategoria być może nie należy do najchętniej wybieranych, lecz dane są niepodważalne – Polacy coraz chętniej sięgają po musicale. Tak jak w przypadku romansów – ponad trzy razy częściej niż w 2019 roku. Netflix przygotował w tym roku szereg ciekawych pozycji w postaci m.in. Grease, Sweeney Todd, The Eddy (z udziałem Joanny Kulig) czy Eurowizji.Polacy kochają dramatyzować i niestety ten stereotyp utwierdza się dzięki gustom naszych rodaków. Okazuje się, że to właśnie dramaty były najpopularniejszą kategorią i to w każdym miesiącu 2020 roku. Lepiej być nie mogło! Prym wiodły tutaj produkcje takie jak np. W głębi lasu, Jak zostałem gangsterem, Boże Ciało, Proceder, Zabawa Zabawa czy hit z udziałem Marcina Dorocińskiego – Gambit Królowej.Wybieraliśmy także chętnie produkcje dla dzieci – szczególnie w okresie wakacyjnym. Wszystko to dzięki nowościom oryginalnym Netflixa oraz świetnym treściom na licencji. Mowa tu o m.in. Wyprawie na Księżyc, Parku Jurajskim: Obozie Kreodowym czy SpongeBob Film: Na ratunek. Netflix przypomina także o nowych funkcjach ochrony rodzicielskiej, które to mają nie tylko ułatwić korzystanie z platformy przez dzieci, ale także poprawić ich bezpieczeństwo.Polacy lubią się śmiać i żartować. Potwierdzają to statystyki sugerujące, że po komedie najczęściej sięgaliśmy w „zimowych miesiącach”. Gustowaliśmy najchętniej w oryginalnych produkcjach Netfliksa – Emily w Paryżu, Sex Education czy Niewłaściwa Missy. Czy podobnie będzie także w 2021 roku?Jedni kochają, drudzy nienawidzą. Filmy i seriale przyprawiające o dreszczyk także cieszyły się dosyć sporym powodzeniem wśród mieszkańców kraju znad Wisły. W 2020 roku mieliśmy do czynienia z debiutem polskiego filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt. Oczywiście na szczycie znalazły się także produkcje akcji w postaci Tyler Rake Ocalenie czy The Old Guard. Popularny był również serial The Umbrella Academy.W 2020 roku podróżowaliśmy głównie wirtualnie. Oglądaliśmy chętnie lokalne produkcje z różnych zakątków świata. Nasze serca zdobył chociażby czwarty sezon Domu z Papieru (Hiszpania), Ostatni taniec (Stany Zjednoczone), Mroczne pożądanie (Meksyk) czy Ku Jezioru (Rosja). Ponad trzykrotnie wzrosło zainteresowanie koreańskimi produkcjami, a anime oglądało ponad 150% więcej Polaków niż w 2019 roku.Oczywiście ze zróżnicowanym natężeniem, ale jednak. W komentarzach możecie podzielić się swoimi ulubionymi treściami z 2020 roku!Źrodło i foto: Netflix