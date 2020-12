Trudności w dostaniu PS5 z kolejną parodią. Tym razem jako przeróbka Eminema i Dio

Tym razem zrobili to aktorzy i komicy na łamach bardzo popularnego amerykańskiego programu rozrywkowego Saturday Night Live. Możecie znać go też z polskiej wersji nadawanej na platformie Showmax, która już dawno wycofała się z naszego kraju, a sam SNL Polska przetrwał tylko kilka miesięcy i kilkanaście odcinków. Jednak wróćmy do oryginalnego SNL i sprawy PS5.







Zapewne kojarzycie utwór Stan wykonywany przez Eminema w duecie z piosenkarką Dio. Nawet jeśli nie po tytule, to pierwsze dźwięki śpiewu na pewno was naprowadzą. W teledysku można zobaczyć wątek wymiany korespondencji pomiędzy raperem Slimem Shadym (będącym alter ego samego Emimena, który też odgrywa go na wideo) i jego fanem Stanem. Idol odpisuje dopiero pod koniec piosenki, a całość niestety nie ma szczęśliwego zakończenia. W tle przewija się też Dio jako dziewczyna Stana.





Stu chciałby dostać Sony PlayStation 5 od Świętego Mikołaja



Wersja Saturday Night Live pod podobnym, choć jednak innym tytułem – Stu - opiera się o problemy z PS5 i ogromną chęć otrzymania konsoli Sony w roli prezentu pod choinką. Stu pisze listy do samego Świętego Mikołaja i denerwuje się na brak odpowiedzi. Tytułowy bohater coraz bardziej się irytuje i nawet zaczyna w kolejnych wiadomościach obrażać Mikołaja. W międzyczasie pojawia się też Assassin's Creed Valhalla czy komik udający Eltona Johna (który również chciałby dostać Sony PS5) na jeden refren. Początkowo nie wiedziałem, o co chodzi i czemu kwestia miała by się łączyć ze Stanem czy PS5. Widać przegapiłem w czasach popularności tego utworu fakt, że powstała też specjalna wersja Stana (już bez osobnego teledysku), w której zmienione linie Dio wykonuje Elton John.