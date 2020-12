Netia za darmo "odkoduje" blisko 40 kanałów TV

Warto skorzystać.



Netia przygotowała dla swoich abonentów usług telewizyjnych ciekawą niespodziankę – bezpłatny dostęp nawet do blisko 40 kanałów TV. Zimowe okno będzie otwarte aż do 10 stycznia przyszłego roku.



W zależności od rodzaju posiadanej oferty telewizyjnej, abonenci Netii otrzymają bez dodatkowych opłat dostęp nawet do 38 kanałów TV. Wśród udostępnionych kanałów każdy członek rodziny znajdzie coś ciekawego dla siebie.



Dostępnych jest bowiem po kilkanaście stacji znanych z emisji filmów i seriali (m.in.: AXN, FOX, FilmBox, Kino Polska, Paramount), treści rozrywkowych i edukacyjnych dla dzieci (m.in.: Cbeebies, Disney, Nick), programów popularno-naukowych (m.in.: Da Vinci, BBC Earth, National Geographic, Discovery Channel) i wiele innych propozycji renomowanych nadawców.



Pełna lista „odkodowanych" kanałów:



AXN HD, AXN White, AXN Black, AXN Spin HD, Comedy Central HD, Polsat Comedy Central Extra (CCF), Paramount Channel, Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons HD, MTV Polska HD, Disney Channel HD, Disney Junior, FOX HD, FOX Comedy HD, National Geographic HD, Da Vinci, Kino Polska, FilmBox Action, FilmBox Arthouse, FilmBox Extra, FilmBox Family, FilmBox Premium, Kino Polska Muzyka, Kino TV, History, TNT, Boomerang, Cartoon Network, Epic Drama, BBC Brit HD, BBC Earth HD, BBC Lifestyle HD, BBC First, Cbeebies, Discovery Channel, TVN Style, TVN Turbo.



Dostępna aktualnie w nowej sprzedaży oferta telewizyjna w Netii, to trzy warianty pakietów popularnych kanałów telewizyjnych, które zawierają: 78, 100 lub 182 pozycje. Każdy z zestawów można poszerzyć m.in. o liczne pakiety z treściami premium (m.in. Canal+, HBO, Polsat Sport Premium), dodatkowe dekodery (multiroom), czy GigaNagrywarkę. Zestawy usług TV z nielimitowanym, stacjonarnym dostępem do internetu w wariancie do 300 Mb/s kosztują odpowiednio: 50 zł, 60 zł i 90 zł (ceny z rabatem za e-fakturę i zgody marketingowe).



