HBO Max zmierza do Polski

Cudowna wiadomość!

Zmiana planów. HBO Max będzie w Polsce

Źródło: HBO

Kilka miesięcy temu mieliśmy do czynienia z amerykańskim debiutem platformy HBO Max . Zastąpiła ona tam HBO GO, co z miejsca wywołało pytania dotyczące przyszłości tej usługi m.in. w Polsce. Przez długi czas utrzymywano, że nie jest u nas planowana jej likwidacja ani zmiana nazewnictwa.Na konferencji Web Summit przekazano jednak zupełnie odmienne wieści. Okazuje się, że. Co to oznacza dla użytkowników? Tak naprawdę kilka rzeczy.Przede wszystkim należy przygotować się na zupełnie nową aplikację pozwalającą na oglądanie treści. Ma być ona przystosowana do współczesnych standardów ( nie to co HBO GO , brr), a co za tym idzie – intuicyjna oraz przejrzysta.Produkcji do wyboru również będzie o wiele więcej. Konsumenci otrzymają. Wszystko to wzbogacone o najnowsze technologie pokroju HDR, rozdzielczości 4K czy dźwięku Dolby Atmos oraz 5.1. Niestety nie zabraknie różnic jeśli chodzi o ofertę programową obecną na poszczególnych rynkach.Przedstawiciele HBO Polska chcą, by cena usługi nadal była konkurencyjna na tle innych streamingowych gigantów.– niewykluczone, że koszt nieco wzrośnie. Nadal jednak możemy spodziewać się niższej stawki niż to jest np. w przypadku Netflixa (52 zł za najdroższy pakiet).Na więcej informacji będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Samo ogłoszenie planów wprowadzenia HBO Max do Polski jest jednak naprawdę świetną wiadomością – zapewne wniesie nieco świeżości do branży.Źródło: HBO Polska (via Wirtualne Media ) / Foto. HBO