Cyfrowy Polsat i IPLA oferują nawet 44 kanały za darmo

Jeszcze więcej rozrywki, bez dodatkowych opłat.

Cyfrowy Polsat i IPLA - odkodowane kanały w grudniu i styczniu

"Promocja dostępna jest dla abonentów telewizji satelitarnej od pakietu Mini HD oraz pakietu S, dla abonentów telewizji kablowej IPTV od pakietu Rodzinnego IP oraz pakietu S IP, a także dla abonentów/użytkowników telewizji internetowej OTT od pakietu Wygodnego. Liczba otrzymanych w prezencie kanałów uzależniona jest od oferty, z której klient korzysta."

"Zimowa niespodzianka dostępna jest również dla abonentów tych usług w serwisie Cyfrowy Polsat GO na dekoderach podłączonych do internetu, a z aktywna opcją ON THE GO – na go.cyfrowypolsat.pl oraz mobilnie na urządzeniach z systemem Android lub iOS."

Odkodowane kanały Cyfrowego Polsatu



23 kanały filmowo-serialowe: 13 Ulica, AMC, AXN Black, AXN, BBC First, AXN White, CBS Europa, Comedy Central, Epic Drama, FilmBox Action, FilmBox Arthouse, FilmBox Extra, FilmBox Family, FilmBox Premium, FOX Comedy, FOX, Kino Polska, Kino TV, Paramount Channel, Polsat Comedy Central Extra, SCI FI, SundanceTV, TNT;

7 kanałów rozrywkowo-lifestylowych: BBC Brit, BBC Lifestyle, E! Entertainment, Kino Polska Muzyka, MTV Polska, TVN Style, TVN Turbo;

9 kanałów z treściami dla dzieci i młodzieży: AXN Spin HD, Boomerang, Cartoon Network, CBeebies, Disney Channel, Disney Junior, Nickelodeon, Nick Jr., Nicktoons;

2 kanały dokumentalne: BBC Earth HD, National Geographic;

3 kanały edukacyjne: Da Vinci, Discovery Channel, HISTORY.

Miłą niespodziankę dla Polaków przygotowała Grupa Polsat. Na platformie Cyfrowy Polsat przez ograniczony czas zostaną odkodowane aż 44 kanały, bez dodatkowych opłat. Co istotne, z podobnej promocji skorzystają także osoby korzystające z serwisu IPLA, które mogą liczyć na odkodowanie 38 programów.Zimową promocję uruchomiono z myślą o obecnych abonentach telewizji satelitarnej, kablowej w technologii IPTV oraz internetowej OTT. Kanały da się odblokować również w serwisie Cyfrowy Polsat GO z aktywną opcją ON THE GO, a także na platformie IPLA w bezpłatnym pakiecie IPLA Plus, przeznaczonym dla osób logujących się do usługi numerem telefonu z sieci Plus. Odkodowane programy będzie można oglądać bez dodatkowych opłat aż do 10 stycznia 2021 roku.Jak czytamy w komunikacie: