Tajemniczy monolit pojawił się w kolejnym miejscu

O co może chodzić?

Monolit zawitał do Kalifornii

There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!



(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY — Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

Pod koniec listopada mieliśmy do czynienia z pojawieniem się tajemniczego monolitu w stanie Utah. Mierzący ponad trzy metry stalowy obiekt wzbudził niemałe zainteresowanie na całym świecie. Zaczęły pojawiać się pytania o jego pochodzenie oraz cel takiej akcji. Odpowiedzi nadal nie ma, co tylko potęguje ciekawość internautów.Trójkątny obelisk niedługo potem znikł z pustyni tylko po to, by pojawić się w Rumunii. Był on niemalże identyczny, co ten w USA, lecz na jego powierzchni odnaleziono liczne bazgroły. Nie będzie nic dziwnego w tym jeśli powiem, że… konstrukcja ponownie się „teleportowała”.Tym razem wróciła do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do. Odnalazł ją wczoraj turysta, który spacerował sobie po terenie. Jakież było jego zdziwienie, kiedy na szczycie góry zobaczył tajemniczy obiekt. Oczywiście sprawą natychmiast zainteresowały się władze.Ponownie mamy do czynienia ze stalowym blokiem przypominającym do złudzenia dwa poprzednie. Jedyna różnica jest taka, że. Bez problemu można go więc przewrócić – oczywiście przy użyciu odpowiedniej siły.Nadal jednak nie wiadomo skąd monolit się tam pojawił oraz kto stoi za całym przedsięwzięciem. Patrząc wstecz możemy sądzić, iż. Służby mają obserwować miejsce zdarzenia, więc kto wie – być może rozwiązanie zagadki jest coraz bliżej?Pozostaje więc cierpliwie czekać na kolejne wieści.Wizjoner ma według nich przeprowadzać akcję promocyjną nowych projektów Tesli lub SpaceX. Oczywiście nie brakuje chętnych do „obwiniania” kosmitów i ich próbę skontaktowania się z ludzkim gatunkiem…Źródło: Twitter, The Atascadero News / Foto. Twitter (@Atownreporter)