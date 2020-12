Czego w 2020 roku słuchałeś najczęściej? Zobacz swoje podsumowanie na Spotify

Tym razem w formie… stories.

Twój rok na Spotify

Tak jak dla wielu innych osób, tak i dla Ciebie rok 2020 zapewne nie był zbyt łaskawy. To, co ułatwiło Ci przetrwanie go, to zapewne muzyka, której być może tak jak ja słuchałeś na Spotify. Jeśli tak właśnie jest, teraz możesz sprawdzić, czego w mijającym roku słuchałeś najczęściej. Spotify udostępniło już bowiem swoim użytkownikom kolejne coroczne muzyczne podsumowanie, choć tym razem w innej formie niż dotychczas.W tym roku podsumowanie swoich ostatnich 11 miesięcy na Spotify można zobaczyć wyłącznie w aplikacji mobilnej dostępnej na urządzeniach z Androidem i iOS, w postaci… stories. Tak, ta wszechobecna forma relacji, znana przede wszystkim z Facebooka i Instagrama trafiła także do Spotify. Rzecz jasna, na co dzień z funkcji przypominającej stories na Spotify nie można korzystać, jednakże firma testuje ją od miesięcy.Chociaż forma corocznego muzycznego podsumowania na Spotify się zmieniła, w dużej mierze zawiera ona to samo, co poprzednie podsumowania. Za jego sprawą przekonacie się, jakich gatunków, wykonawców i utworów słuchaliście w 2020 roku najczęściej. Poza tym, dowiecie się, ilu nowych gatunków i wykonawców w tym roku poznaliście. Te liczby mogą Was naprawdę zaskoczyć.