Udostępniał innym telewizję. Zapłaci ponad 1 milion złotych kary

Sąd Rejonowy w Wieliczce wydał precedensowy wyrok w głośnej sprawie nagłośnionej w 2018 roku. Dotyczy on mieszkańca powiatu krakowskiego, który został wtedy oskarżony o nielegalne udostępnianie sygnału płatnych platform telewizyjnych. Sędzia Wydziału II Karnego uznał go winnym zarzucanych mu czynów i zasądził dotkliwą karę.Zgodnie z prawomocnym wyrokiem, mężczyzna będzie musiał zapłacić pokrzywdzonym – CANAL+ Polska oraz Cyfrowemu Polsatowi – kwotę ponad 1 miliona złotych. To rekordowa suma pieniędzy zasądzona w sprawie dotyczącej z tzw. "sharingiem". Do tego, na skazanego nałożono karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres trzech lat.Sąd na mocy art. 46. § 1 k.k. zasądził wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:Skazanego zatrzymano w marcu 2018 roku na terenie powiatu krakowskiego, kiedy to odkryto jego infrastrukturę umożliwiającą nielegalne dzielenie sygnału telewizyjnego. Przybyli na miejsce policjanci zabezpieczyli wtedy komputery pełniące rolę serwerów, dekodery oraz łącznie kilkadziesiąt kart abonenckich. Mężczyzna w zamian za udostępnianie telewizji pobierał oczywiście opłaty - niższe od tych, które jego klienci ponosiliby płacąc bezpośrednio operatorom.