Grudniowe nowości na Netflix. Czas powitać święta!

Skoro już wspomniałem o animacjach, to szkoda byłoby przerwać wątek. Już 3 grudnia na Netflixie pojawi się „Bogdan Boner: Egzorcysta”, czyli kontynuacja serialu „Egzorcysta” autorstwa Bartosza Walaszka – człowieka odpowiedzialnego za m.in. „Blok Ekipę”. Nie informował on zbyt aktywnie o współpracy z gigantem, więc tego typu premiera niewątpliwie stanowi jeszcze większą niespodziankę dla fanów uniwersum.







Kolejnego sezonu (już czwartego) doczeka się „Big Mouth”. Tym razem akcja rozgrywać się będzie w okresie wakacyjnym, kiedy to bohaterowie wybiorą się na letni obóz. Jak sugeruje sam zwiastun – otrzymamy kolejną dawkę specyficznego humoru i historii o dojrzewaniu i życiu seksualnym. Premiera 4 grudnia.







Interesującą propozycją wydaje się także „Alice in Borderland”, czyli serial na podstawie anime o tej samej nazwie. Głównym bohaterem produkcji jest bezrobotny fan gier wideo, który wraz ze swoimi znajomymi przenosi się do opustoszałego Tokio. Przetrwanie tam nie jest zbyt proste – wszyscy muszą brać udział w niebezpiecznych grach, których stawką jest życie lub śmierć. Premiera 10 grudnia.







Nie można pominąć oczywiście czwartego (i zarazem ostatniego) sezonu „Chilling Adventures of Sabrina”. Miejmy nadzieję, że finałowe odcinki będą naprawdę ciekawe i okraszone sensowną fabułą. Społeczność fanów ostro skrytykowała trzecią część przygód młodej czarownicy – zobaczymy jak będzie tym razem. Jeśli nie macie planów na Sylwestra, to już macie – premiera 31 grudnia.







Spragnieni świąt? Drugi sezon „Faceta na święta” zadebiutuje 18 grudnia. Główna bohaterka – Johanne – w końcu rozpoczęła nowy związek. Jak to w przypadku takich produkcji bywa, miłość nie będzie usłana różami i na jej drodze staną nie tylko sąsiedzi, ale także byli partnerzy czy rodzina.





Jeśli chodzi o filmy, to tu także mamy do czynienia z ciekawymi propozycjami. Warto zerknąć w stronę „Mank”, czyli produkcji o Hollywood lat 30. Narratorem historii jest scenarzysta uzależniony od alkoholu – Herman J. Mankiewicz. Próbuje on dokończyć pracę nad swoim najnowszym dziełem, „Obywatelem Kane’em”. Premiera 4 grudnia.





Lubicie mroźne klimaty? W takim razie nie możecie przejść obojętnie obok „Nieba o północy”. Jak możemy wyczytać z opisu tytułu na platformie: „w tym epickim widowisku światem wstrząsa tajemnicza katastrofa. Samotny naukowiec z Arktyki próbuje skontaktować się z załogą wracających do domu astronautów”. Pikanterii dodaje fakt, że za reżyserię odpowiada George Clooney. Ba! On nawet w tym filmie występuje! Premiera 23 grudnia.





Uwaga – teraz będzie kontrowersyjnie. Na Netflixa trafi 28 grudnia polski film „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”. Nie ma jeszcze zwiastuna, ale wiemy, że osią napędzającą produkcję jest impreza, gdzie popełniane jest masowe samobójstwo. W rolach głównych pojawi się Julia Wieniawa oraz Nikodem Rozbicki.



Praktycznie na same święta, bo 22 grudnia, pojawią się także dwie familijne pozycje. Mowa o „Uwolnić Mikołaja” oraz „Renifer Niko ratuje brata”. Z kolei dzień później (23 grudnia) zadebiutuje się świetny „Pokemon: Detektyw Pikachu”.



Jeszcze taka ciekawostka - 16 grudnia na Netflixie oglądać będzie można... 10 sezonów kultowego serialu "Ranczo".





Pełna lista produkcji:





Tytuły oryginalne:





ARASHI’s Diary Voyage: Odcinki 18-20 Już wkrótce na Netflix!

Świąteczne filmy naszej młodości 01/12/2020

Świąteczne życzenie Angeli 01/12/2020

Natalie Palamides: Nate – A One Man Show 01/01/2020

Ari Eldjárn: Pardon My Icelandic 02/12/2020

Hazel Brugger: Tropical 02/12/2020

Obce światy 02/12/2020

Private Lives 03/12/2020

Do Do Sol Sol La La Sol 03/12/2020

Bogdan Boner: Egzorcysta 03/12/2020

Święta, święta i... znowu święta 03/12/2020

Break 03/12/2020

Chico: Małpka złota rączka i świąteczna gorączka 03/12/2020

Big Mouth: Sezon 4 04/12/2020

Selena – serial 04/12/2020

Nie można inaczej 04/12/2020

Leyla Everlasting 04/12/2020

Mank 04/12/2020

Chmara 04/12/2020

Róża Bombaju 04/12/2020

Kapitan Majtas: Mega Odjazdka 04/12/2020

Detention 05/12/2020

Mighty Express: Świąteczna przygoda 05/12/2020

Profesor Iglesias: Część 3 08/12/2020

Emicida: AmarElo – It’s All For Yesterday 08/12/2020

Dzieciaki straszaki: Potwórni pomocnicy Mikołaja 08/12/2020

Mustang: Duch wolności – Razem po przygody 08/12/2020

Wyspa Róży 09/12/2020

Chirurgiczne cięcie 09/12/2020

Ashley Garcia: Genialna i zakochana: Święta 09/12/2020

Big Show i jego show: Święta 09/12/2020

Alice in Borderlands 10/12/2020

Bałagan, jaki zostawisz 11/12/2020

Bal 11/12/2020

Płótno 11/12/2020

Nasz głos na Broadwayu 11/12/2020

Hilda: Sezon 2 11/12/2020

Tiny Pretty Things 14/12/2020

Kalifornijskie Święta 14/12/2020

Miasto Rymowanek: Śpiewaj z nami 14/12/2020

Song Explorer: Część 2 15/12/2020

Jak zepsuć święta: Wesele 16/12/2020

Rompan Todo: Historia rocka w Ameryce Łacińskiej 16/12/2020

Anitta: Dziewczyna z Honorio 16/12/2020

Rozpruwacz z Yorkshire 16/12/2020

Facet na święta: Sezon 2 18/12/2020

Sweet Home 18/12/2020

Ma Rainey: Matka bluesa 18/12/2020

London Hughes: To Catch a D*ck 22/12/2020

Tut Tut Autka w Pagórkowie: Sezon 3 22/12/2020

Niebo o północy 23/12/2020

Twoje imię wyryte we mnie 23/12/2020

Bridgertonowie 25/12/2020

Testament babci 25/12/2020

Szybcy I wściekli: Wyścigowi agenci: Sezon 3: Sahara 26/12/2020

Magiczny autobus znów rusza w trasę: Strefy czasowe 26/12/2020

Norweski speed 28/12/2020

Wszyscy moi przyjaciele nie żyją 28/12/2020

Policjanci i złodzieje 28/12/2020

Uczta z resztek 30/12/2020

Równonoc 30/12/2020

Transformers: Wojna o Cybertron – trylogia: Rozdział 2: Wschód Ziemi 30/12/2020

Chilling Adventures of Sabrina: Część 4 31/12/2020

Best of Stand-up 2020 31/12/2020

Tytuły na licencji

Polot Już wkrótce na Netflix!

Tarapaty 2 Już wkrótce na Netflix!

Eurotrip 01/12/2020

Jack Reacher: Jednym strzałem 01/12/2020

Vendetta 01/12/2020

Sługi wojny 01/12/2020

The Walking Dead 01/12/2020

YooHoo na ratunek 01/12/2020

The Spectacular Spider-Man 01/12/2020

X-Men: Season 1 01/12/2020

The Legend of Secret Pass 01/12/2020

Lego Jurassic World: Legenda wyspy Nublar 01/12/2020

Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki 01/12/2020

Rok pierwszy 01/12/2020

Hugo i jego wynalazek 01/12/2020

Super Wings 01/12/2020

Maria Antonina 01/12/2020

Faceci z misją 01/12/2020

Nie ma opcji 01/12/2020

Wolverine: Sezon 1 01/12/2020

The Guest 01/12/2020

Rewanż 01/12/2020

Eagle Eye 01/12/2020

Wojna światów 01/12/2020

Are You The One: Sezon 1 01/12/2020

U-Turn 02/12/2020

Topielisko. Klątwa La Llorny 02/12/2020

Once Again: Sezon 1 02/12/2020

Mukhsin 03/12/2020

Talentime 03/12/2020

Between Maybes 03/12/2020

Must Be... Love 03/12/2020

Rabun 03/12/2020

Sekret: Odważ się marzyć 03/12/2020

Bracia Sisters 04/12/2020

My Only One: Sezon 1 05/12/2020

Królowie Johannesburga 05/12/2020

My Father is Strange: Sezon 1 05/12/2020

Foot Fairy 07/12/2020

100 Days My prince 07/12/2020

Son of Sardaar 07/12/2020

Zindagi in Short: Sezon 1 07/12/2020

Faceci z misją 08/12/2020

Andre & his olive tree 08/12/2020

Kalel, 15 09/12/2020

Masameer Classics 09/12/2020

Mayday 10/12/2020

The Weddind Shaman 10/12/2020

She’s the One 10/12/2020

Regiment Diaries 10/12/2020

Grizzy i lemingi 12/12/2020

TIGER & BUNNY 14/12/2020

The Challenge: Sezon 10 15/12/2020

The Legend of Korra: Księga 3 15/12/2020

The Challenge: Sezon 13 15/12/2020

Psi patrol 15/12/2020

1945 15/12/2020

Miśków 2-óch w Nowym Jorku 15/12/2020

The Legend of Korra: Księga 4 15/12/2020

Black Ink Crew New York: Sezon 1 15/12/2020

The Legend of Korra: Księga 1 15/12/2020

Faceci z misją 15/12/2020

The Legend of Korra: Księga 2 15/12/2020

Black Ink Crew: Sezon 2 15/12/2020

Ranczo: Sezony 1-10 16/12/2020

Cicha noc 16/12/2020

Witajcie w Marwen 18/12/2020

Smętarz dla zwierzaków 18/12/2020

My Sassy Girl 20/12/2020

Rhy Nicholson: Live ant the Atheneum 20/12/2020

Faceci z misją 22/12/2020

Timmy i przyjaciele 22/12/2020

Wymazać siebie 22/12/2020

Faceci z misją 22/12/2020

Transformers: Akademia Rescue Bot 23/12/2020

Pokemon Detektyw Pikachu 23/12/2020

Anastacja: Dawno, dawno temu 24/12/2020

Wyznania morderców 25/12/2020

Isa Pa with Feeling 25/12/2020

Mały Singham 30/12/2020

Godzilla: Król powrotów 30/12/2020

Gameboys: Sezon 1 30/12/2020

Plan doskonały 31/12/2020

U-571 31/12/2020

Hulk 31/12/2020

Pan Peabody i Sherman 31/12/2020

Tamte dni, tamte noce 31/12/2020

Tower Heist: Zemsta cieciów 31/12/2020

Agenci bardzo specjalni 31/12/2020

Diabelska plansza Ouija 31/12/2020

Emotki. Film 31/12/2020

Dziennik Bridget Jones 31/12/2020

E. T. 31/12/2020 Dracula:

Historia nieznana 31/12/2020

Bracie, gdzie jesteś? 31/12/2020

Wikingowie 31/12/2020

Źródło i foto: Netflix