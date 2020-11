Drożej w Plus na kartę. Podwyżki także w innych sieciach?

Dojdzie też nowa opłata.

Od dłuższego już czasu przedstawiciele telekomów działających w Polsce stoją na stanowisku, iż stawki operatorskie za połączenia mobilne, SMS-y oraz dane pakietowe są bardzo niskie na tle tego, co oferuje się w Europie. Do tej pory widmo podwyżek nie wydawało się być realne, ale teraz pierwszy operator ogłosił zmiany w swoich cennikach i regulaminach. Podwyżki w Plus na kartę stają się faktem.Kilka dni temu na stronie Plusa pojawił się komunikat o zmianach w cennikach i regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących ofert na kartę. Kolejne wymieniane we wpisie modyfikacje wchodzą w życie kolejno 21 grudnia bieżącego roku oraz 1 i 8 stycznia 2021 roku. Do tego, 14 września 2021 roku wchodzi zupełnie nowa opłata. Użytkownicy ofert na kartę muszą się liczyć zarówno z utratą bonusów, wyższymi stawkami w cenniku krajowym i zmianami w międzynarodowym.Na początku, z dniem 21 grudnia 2020 roku, dla wszystkich taryf oferujących wyżej wymienione bonusy zostaną wprowadzone następujące zmiany:Dla taryfy Easy i Team 7 zostaną wprowadzone następujące zmiany:Dla taryfy Nowy Simplus usunięte zostaną rabaty:W cenniku taryfy Prosto na Kartę zostanie usunięty zapis dot. sytuacji, w której po doładowaniu konta w ciągu 30 dni od dnia utraty jego wartości, użytkownikowi przysługuje zwrot anulowanej wartości konta.8 stycznia 2021 roku Plus podniesie ceny połączeń, SMS-ów, MMS-ów oraz transmisji danych we wszystkich swoich ofertach na kartę. Ceny za minutę połączenia do abonentów krajowych operatorów telekomunikacyjnych (mobilnych i stacjonarnych) wzrosną z 29 do 35 groszy za minutę lub z 19 do 29 groszy za minutę w taryfie Prosto na Kartę. Ceny SMS-ów wzrostną do 20 groszy, MMS-ów do 40 groszy (lub 29 groszy w Prosto na Kartę), a opłata za 1 MB przesłanych danych wzrośnie z 19 groszy do 20 groszy.1 stycznia 2021 roku obniżone zostaną dodatkowe opłaty roamingowe w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Za wiadomości MMS konsument zapłaci 17 groszy za 10 wysłanych wiadomości, a za dostęp do Internetu - 17,13 złotych za każdy gigabajt transmisji danych.Istotną zmianą jest też dodanie nowej opłaty za brak aktywności w cennikach taryf Plus Elastyczna na Kartę, Prosto na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMSów, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę, Nowy Simplus, Simplus, Twój Profil, Team 7, Easy, 36.6, PiszMów Dobowy, Sami Swoi, iPlus na kartę, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Nowy Plush, Plush na Kartę i Plush bez limitu.Opłata za brak aktywności na koncie w wysokości 3 złotych pobierana będzie cyklicznie co 30 dni od ostatniej aktywności Abonenta lub od daty pobrania ostatniej opłaty za brak aktywności aż do momentu blokady Usług przychodzących.Przez aktywność Abonenta na Kartę należy rozumieć aktywności w postaci:wykorzystania Wartości konta (MIN/SMS/MMS/Internet, zakupu usług/pakietów/promocji),doładowania konta,skorzystania z zakupionych pakietów/promocji: minut, SMS-ów/MMS-ów lub Internetu.Zmiany i nowy cennik Plus znajdziecie pod tym adresem Czy w ślad za Plusem pójdą wkrótce także inni operatorzy? Z pewnością nie można tego wykluczyć.Źródło: Plus