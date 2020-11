Zdobył rekord Guinessa. "Włożył" płytę do konsoli Nintendo z ponad 7 metrów

Michael publikuje swoje materiały o tej tematyce na Instagramie od kilku miesięcy. Nie od samego początku były to płyty, można też zobaczyć wideo z chociażby niesamowitymi rzutami piłkami, kartami czy butelkami. Nie omieszkał nawet nagrać kompilacji szpitalnych trick shotów piłeczką ping-pongową, kiedy jego żona musiała spędzić czas w szpitalu (przy kilku innych filmach też widać jej próby, ale mąż ma zdecydowanie większy talent).





Jednak najciekawsze zdają się właśnie metody na umieszczenie krążka w czytniku Nintendo Wii. Internetowy twórca opublikował kilka takich nagrań. Poza zwykłymi rzutami do szczeliny czytnika konsoli, kopie też nogą nośnik jak piłkę do bramki, rzuca do umieszczonego w koszu Nintendo Wii, uderza kijem golfowym czy serwuje paletką do ping-ponga.



Próby nie od początku są udane. Aby mieć materiał wideo na jeden krótki filmik, trzeba próbować i trenować godzinami. Poza tym płyty potrafią się ukruszyć czy wręcz połamać. Jednak finalnie Nintendo Wii dostaje takim czy innym sposobem nośnik w szczelinowy czytnik i wciąga go do środka, choć niejednokrotnie widać na twarzy Michaela zmęczenie i ślady rezygnacji po wielu próbach, a na końcu radość czy nawet euforię.





Najdłuższy rzut płytą do konsoli na świecie!



Jednym z najnowszych filmików jest ten, w którym dzieli się z internautami swoim rekordem Guinessa w jak najdalszym udanym rzucie płytą do konsoli. W pomieszczeniu, w którym dokonywał swojej próby, dystans pomiędzy opartą o książkę konsolą, a jego stanowiskiem rzutu wynosił 24 stopy (około 7,32 metra). Właśnie z takiej odległości większej niż pierwotnie, Michael starał się o powtórzyć jednen ze swoich trick shotów.





Po 4 godzinach i uszkodzeniu 6 nośników w końcu się udało. Okazuje się, że była to pierwsza na świecie zarejestrowana próba jak najdalszego rzutu płytą do czytnika konsoli. Nieco wcześniej Michael postanowił pobić oficjalny rekord w rzucie piłeczką ping-pongową do szklanki pojemności pinty. Nie był pionierem, bo 10 stycznia 2020 roku Lorenz Lehmann z Niemiec zrobił to z dystansu 10,96 metra.





