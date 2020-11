Sony: Absolutnie wszystkie egzemplarze PS5 zostały wyprzedane

Ogromne zainteresowanie nową generacją.





Chcesz kupić PlayStation 5? Warto mieć marzenia

Wszystko jest sprzedane. Absolutnie wszystko. Nie mam wątpliwości, że w Rosji także wszystko się sprzeda. Przez większość roku starałem się upewnić, że jesteśmy w stanie wygenerować wystarczający popyt na ten produkt. Teraz – jeśli chodzi o przepustowość produkcyjną – spędzam jeszcze więcej czasu na próbie zwiększenia podaży, aby sprostać zapotrzebowaniu na PlayStation 5.

Premiera konsol nowej generacji już za nami. Na rynkach pojawił się zarówno Xbox Series X, jak i PlayStation 5 . Nie da się ukryć, że to naprawdę świetna wiadomość – jesteśmy bowiem świadkami kolejnej ewolucji branży gamingowej. Pojawia się tu jednak pewien szkopuł.Popyt przewyższył podaż praktycznie natychmiast. Poinformował o tym kilka dni temu Microsoft, który nie owijał w bawełnę – ze słów przedstawiciela koncernu wynika, że problemy z dostępnością nowych Xboksów potrwają nawet do kwietnia 2021 roku. Sytuacja u konkurencji wydaje się równie trudna.Debiut PlayStation 5 w naszym kraju można nazwać bez ogródek swego rodzaju parodią. Sklep x-kom dostarczy konsole dopiero w przyszłym roku, Media Markt (partner Sony) sprzedaje urządzenia po znacznie wyższej cenie niż sugerowana, a inne sklepy postarają się dostarczyć przesyłki „jak najszybciej”.Polska to jednak nie jedyny rynek z takimi kłopotami. Przyznał to szef marki PlayStation – Jim Ryan – w wywiadzie dla rosyjskiej agencji informacyjnej TASS. Stwierdził on wprost:Sytuacja jest więc jasna – na start wyprodukowano za mało konsol. Siłą rzeczy. Zapewne minie kilka miesięcy aż sytuacja się unormuje.Jim Ryan powiedział jeszcze kilka innych istotnych rzeczy. Jak się okazuje, Sony z szacunkiem pochodzi do polityki Microsoftu (przejmowanie ogromnych firm, Xbox Game Pass czy brak gier ekskluzywnych), ale nie planuje się tym zbytnio przejmować. Szef marki uważa, że podejście japońskiego koncernu nie jest gorsze, ale po prostu inne i na razie nikt na to nie narzeka.Ma ono rekompensować wzrost kosztów tworzenia produkcji na PS5 i inne konsole. Gracze nie mogą spodziewać się, by działało to w drugą stronę. Zwłaszcza, że dopiero (według Jima) w 2022 roku deweloperzy będą w stanie stworzyć gry wykorzystujące pełnię mocy nowej generacji.Zgadzacie się ze słowami Ryana?Źródło: TASS / Foto. Sony