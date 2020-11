Zrób sam swoje PlayStation 5… To znaczy Philly Series 5 - sernik niczym PS5

Prawdziwie next-genowy zestaw do ciasta

Limitowane sprzedawane wysyłkowo ciasto z udziałem najnowszej technologii. Biała czekolada Ultra HD, posypka 3D z ciastek, next-genowa blacha do pieczenia, 5 kostek mocy. Według producentów, to najbardziej pożądany prezent na święta w tym sezonie! Można zaznać prawdziwego doświadczenia next-genowej radości, a przy tym wyrób smakuje lepiej niż jakakolwiek konsola mogłaby smakować.Takie hasła, a także chociażby "smakuje jak rozdzielczość 4K" można spotkać w materiałach promujących zestaw do samodzielnego zrobienia ciasta Philly Series 5. Tak, to nawet nie gotowe ciasto, a część składników trzeba dokupić. Chodzi o masło w "kostkach mocy" i 2 jajka, a w zasadzie "dwurdzeniowy jajeczny procesor". Jednak z marketingowego punktu widzenia, całość jest strzałem w dziesiątkę. Świetnie prezentuje się reklama, która jawnie nawiązuje do stereotypowego promowania nowych konsol na rynku. Oczywiście marka Philadelphia podkreśla, że materiały nie prezentują żadnej konsoli do gier i nie są powiązane z jakąkolwiek firmą produkującą taką elektroniką.A co tak naprawdę dostajemy w środku pudełka wyglądającego jak zestaw nowej konsoli czy innego sprzętu okołokomputerowego? Formę do pieczenia, kremowy serek śmietankowy Philadelphia, granulowany cukier trzcinowy, ekstrakt z wanilii, czekoladowe ciasteczka, białą czekoladę i woskowany papier do pieczenia. A to wszystko w cenie 4,99 dolarów (niecałe 20 złotych w prostym przeliczeniu). Zapewne i w Polsce znalazło by się wielu amatorów cukierniczego gadżetu, który świetnie korzysta z szumu wywołanego nowymi konsolami, ale zdaje się, że Philly Series 5 jest dostępne tylko w Ameryce. No cóż. Zawsze można spróbować samemu zrobić podobny sernik i tylko zaczerpnąć inspirację z Philly Series 5. To tylko sernik o ciemnym kolorze pomiędzy dwoma cienkimi arkuszami białej czekolady udający PS5.Źródło i foto: Philadelphia (Kraft Heinz)