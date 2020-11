Dziś kolejny odcinek Night City Wire. Sprawdź, gdzie oglądać

Głupio by było przegapić.





Cyberpunk 2077 - dziś poznamy kolejne szczegóły

Niecały miesiąc pozostał do premiery gry Cyberpunk 2077. Podobne stwierdzenie padało już wielokrotnie, lecz tym razem CD Projekt RED raczej nie odważy się ponownie przesunąć daty debiutu. Społeczność fanów i inwestorzy „trochę” by się zapewne zdenerwowali. Warto więc poświęcić chwilę uwagi na kolejne kroki promocyjne oraz marketingowe podjęte przez deweloperów.Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z prezentacją fragmentów rozgrywki nagranych na Xbox One X oraz Xbox Series X . Te nie wypadły najgorzej i nieco ugasiły niepokój graczy związany z trzecim już opóźnieniem premiery. Zobaczymy jak będzie dzisiaj.Tym razem przyjdzie nam z bliska poznać postać Johnny’ego Silverhanda. W tego bohatera wcieli się rzecz jasna Keanu Reeves – aktor, którego nikomu nie trzeba raczej przedstawiać. Co ciekawe, nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że Johnny odegra dosyć ważną rolę w fabule. Dzisiejszy materiał może więc okazać się niezwykle ważny.Okej, ale gdzie to wszystko oglądać? Na Twitchu – a konkretniej na oficjalnym profilu CD Projekt RED . Transmisja potrwa około 20 minut. Potem klip standardowo trafi na YouTube, więc jeśli nie ktoś nie ma dziś czasu, to nic straconego.Przypominamy – premiera gry Cyberpunk 2077 odbędzie się planowo 10 grudnia 2020 roku. Zagramy w nią na PC, PlayStation 5 oraz Xbox One. Tego samego dnia pojawi się także specjalna aktualizacja umożliwiająca nieco ulepszoną zabawę na Xbox Series X i PlayStation 5.PS. jeszcze niedawno było (prawie) pewne, że produkcja trafi na półki sklepowe właśnie dziś (19.11).Źródło: Twitter