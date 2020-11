Xbox Series X ze zbyt dużym popytem. Microsoft nie nadąża z produkcją

Ciekawe wieści.





Premiera konsol Xbox Series X|S odbyła się dokładnie tydzień temu. Części osób z pewnością już udało się zakupić urządzenie nowej generacji, lecz niektórzy musieli niestety obejść się smakiem. Microsoft poinformował właśnie, że niedobór sprzętów może potrwać nawet kilka miesięcy.Dyrektor finansowy marki Xbox, Tim Stuart, zabrał głos na konferencji Jefferies Interactive Entertainment, gdzie powiedział dosyć wymowne słowa:Może być więc tak, że bezproblemowe zamówienie Xboxa Series X będzie możliwe dopiero w kwietniu. Co ciekawe, Microsoft zapowiadał taki stan rzeczy już pewien czas temu. Phil Spencer stwierdził w październiku, iż:Tego typu wypowiedzi mogą wiele osób przestraszyć. Konsole nowej generacji pojawią się w sklepach, lecz mogą zdarzyć się takie momenty, kiedy zainteresowanie okaże się zbyt duże. Wtedy należy wykazać się cierpliwością i odstać swoje w kolejce. Takie problemy występują praktycznie zawsze.Microsoft rzecz jasna obiecuje produkcję na pełnych obrotach (włączając ostatnie problemy ). W połowie przyszłego roku sytuacja powinna być już w pełni opanowana – to zależy oczywiście od zainteresowania Xboxem Series X oraz S.Przypominamy przy okazji, że za dwa dni będziemy świadkami europejskiej premiery PlayStation 5, konkurenta „zielonych”. Tutaj mamy nieco poważniejszy kłopot, gdyż np. sklep x-kom dostarczy urządzenia dopiero w 2021 roku . Microsoft nie jest więc odosobnionym przypadkiemŹródło: The Verge / Foto. Microsoft