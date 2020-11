PlayStation 5, telewizor i akcesoria w jednym pakiecie. Kupilibyście?

Wygląda naprawdę ciekawie!

Oferta all-in-one od Sony

Źródło: Reddit (tooned22)

Kupienie konsoli nowej generacji to jedno – wydanie pieniędzy na PlayStation 5 czy Xbox Series X nie gwarantuje bowiem pełnego doświadczenia mocy drzemiącej w tych urządzeń. Kropką nad „i” jest w tym przypadku dobry telewizor 4K będący w stanie odzwierciedlić wysokiej jakości grafikę z next-genowych produkcji. No właśnie, co to znaczy „dobry telewizor”?Tych na rynku jest cała masa, co utrudnia wybór przeciętnemu konsumentowi. Sam na tych kwestiach zbyt dobrze się nie znam, więc nie kłóciłbym się, gdyby decyzja została podjęta za mnie. Zdaje się, że Sony zdaje sobie sprawę z występowania takich problemów, bo przygotowało dosyć interesującą ofertę.W sieci pojawiły się zdjęcia specjalnego zestawu zawierającego(brak informacji o konkretnym modelu),(pilot, kamera, headset słuchawkowy, ładowarka, drugi kontroler DualSense oraz gra Spider-Man: Miles Morales), a także – rzecz jasna – konsolę. Przyznacie, że brzmi świetnie.Cena także nie jest zbyt wygórowana. Mówimy bowiem o. Zdecydowanie się na zakup każdego z tych przedmiotów z osobna miałoby się wiązać z przepłaceniem około 100 dolarów. Nie mówiąc już o czasie spędzonym na wybór telewizora. Oczywiście nie można tu mieć nadziei na jakiś topowy model.Nie da się ukryć, że taka propozycja może ułatwić wybór wielu użytkownikom. Dostajemy bowiem pełen zestaw umożliwiający wejście w nową generację. Żyć nie umierać. Szkoda tylko, iż oferta została przygotowana wyłącznie na rynek kanadyjski. Kto wie, może Sony w przyszłości zdecyduje się na rozszerzenie jej zasięgu? Przypominamy - premiera PS5 na rynku europejskim odbędzie się 19 listopada.Źródło: Reddit / Foto. Sony