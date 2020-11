Xbox Series X|S – nie dowiemy się o liczbie sprzedanych konsol. To gracze są priorytetem

Brzmi podejrzanie.

Kilka dni temu byliśmy świadkami premiery konsol Xbox Series X oraz S. Z tego, co możemy wyczytać w internecie – urządzenia spełniają swoje funkcje i oferują dokładnie to, co zapowiadał producent. Komunikacja pomiędzy Microsoftem a konsumentami rzeczywiście była dosyć klarowna i wolna od niedomówień.Phil Spencer, szef marki Xbox, postanowił zaryzykować. Jego podejście do dziewiątej generacji znacznie różni się bowiem od konkurencji. Brak ekskluzywnych produkcji to tylko jeden szkopuł, z którego wyśmiewa się część użytkowników. Series X|S nadrabiać ma wszystko multiplatformowością, znakomitym modelem subskrypcyjnym Xbox Game Pass oraz „stawianiem gracza na pierwszym miejscu”.Stanowisko Microsoftu rzecz jasna nie uległo zmianie po debiucie konsol. Podkreślił to Phil Spencer w ostatnim wywiadzie dla portalu The Guardian . Jak się okazuje, gigant z Redmond nie będzie publicznie informował o liczbie sprzedanych egzemplarzy Xbox Series X oraz S. Zamiast tego pojawią się statystyki dotyczące aktywnych graczy.

Zdaję sobie sprawę z tego, że takie podejście może uchodzić za manipulację i z góry za to przepraszam. Nie chcę jednak, by mój zespół koncentrował się wyłącznie na liczbie sprzedanych konsol. Główną miarą wykonywanej pracy ma być liczba graczy i ich aktywność. To nas napędza. Jeśli zaczęlibyśmy skupiać się na czymś innym – zarówno publicznie, jak i wewnętrznie – to wszystko poszłoby na marne. Będziemy ujawniać liczbę graczy. Chcę, by to było wyznacznikiem sukcesu, a nie liczba bloków plastiku przez tych graczy kupiona.

Jak możemy wyczytać w rozmowie:Co ciekawe – nawet. Podobno nie jest to w interesie koncernu. Jest to dosyć interesujące podejście, które dla wielu może być niezrozumiałe. Rezultaty prowadzenia takiej polityki oczywiście poznamy dopiero za kilka lat, lecz już teraz warto obserwować cały proces.Ostatnio wokół nowych urządzeń narosło nieco zamieszania, gdy kilka egzemplarzy zaczęło… dymić . Microsoft w tym przypadku podejrzewa celowe wpuszczanie dymu z elektronicznych papierosów w celu wywołania sztucznej kontrowersji. Śledztwo w sprawie trwa.Przypominamy, że. PlayStation 5 zadebiutuje w Polsce już 19 listopada.Źródło: The Guardian / Foto. Microsoft