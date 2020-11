Filmy i seriale online? Netflix i torrenty przegrywają z Telegramem

Powolna zmiana układu sił?





Filmy i seriale na Telegramie

Wiele wskazuje na to, że filmy i seriale z Telegrama pobierają głównie mieszkańcy państw, do których wiele treści nie dociera wcale przez cenzurę, a inne trafiają z dużym opóźnieniem. Telegram daje poczucie anonimowości, której nie dają torrenty. Co więcej, dla wielu aplikacja ta jest po prostu niezwykle łatwa w obsłudze.

Pobierz Telegram i sprawdź na czym polega jej fenomen

Aplikacja Telegram to nieustannie zyskujący na popularności darmowy, niekomercyjny i uznawany za "wolny od podsłuchów" komunikator internetowy, bazujący na szyfrowaniu end-to-end. Przeważnie mówi się o nim w pozytywnym kontekście, związanym na przykład ze swobodnymi i bezpiecznymi rozmowami. Ostatnio jednak coraz częściej znajduje się on w centrum uwagi za sprawą udostępnianych w obrębie prywatnych grup nielegalnych treści. Telegram nazywano już platformą ułatwiającą organizowanie zamachów terrorystycznych, czy też udostępnianie w zamkniętych grupach materiałów pedofilskich. Teraz okazuje się, że Telegram może śmiało zastępować torrenty i usługę Neftlix.Aby zrozumieć fenomen Telegrama, warto zrozumieć jak działa. Omawiana tu aplikacja nie jest samym tylko komunikatorem internetowym, ale swoistym wielką wirtualną przestrzenią, umożliwiającą wysyłanie, odbieranie i przechowywanie plików o całkiem sporych rozmiarach. W grupach i na kanałach zakładanych przez użytkowników da się magazynować paczki danych o "wadze" nawet 1,5 GB każda. Jeśli uwzględnicie to, że w każdej grupie może znaleźć się nawet 2 miliony (!) osób...Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę nazwę interesującego Was materiału, by na 99,9% znaleźć grupę, wewnątrz której ktoś już takową treść udostępnił. Co ciekawe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby odnajdywać w ten sposób treści bardzo egzotyczne. Przykłady? Programy rozrywkowe z Azji, specyficzne filmy rodem z Afryki, seriale niedostępne na żadnej z platform VOD. Nie mówię już nawet o premierowych produkcjach filmowych, które na Telegramie można często znaleźć szybciej niż na torrentach.Członkowie grup z nielegalnymi treściami bardzo chwalą sobie świetną społeczność. Okazuje się, że wirtualne zgromadzenia na ogół wolne są od spamerów i oszustów, a użytkownicy traktują się wzajemnie z szacunkiem.Wiele wskazuje na to, że Telegram jeszcze przez bardzo długi czas pozostanie szarą strefą dla materiałów sprzecznych z prawem. Korzystający z aplikacji mogą je zgłaszać wprawdzie pod adresem mailowym (!) abuse(at)telegram.org, ale administracja platformy jasno określa w swoim FAQ, że nie ma zamiaru inwigilować tego, co udostępniają sobie jej użytkownicy.Aplikację Telegram pobierzesz bezpłatnie za pośrednictwem naszej bazy danych. Znajdziesz w niej zarówno komunikator w wersji desktopowej, przeznaczonej na komputery z systemem Windows, jak i wariant dedykowany urządzeniom mobilnym z Androidem.Źródło: ThePrint