Pierwszy poważny błąd systemu komputerowego w 26-letniej historii Familiady

Mamy oświadczenie TVP.





Błąd w Familiadzie

"W sobotę, 7 listopada 2020 roku, wydarzył się pierwszy w 26 - letniej historii „Familiady” chochlik systemu komputerowego. W trakcie gry przy pytaniu "Kto potrzebuje do pracy specjalnej torby?" program odpowiadający za tablicę pobrał liczbę "21" (zamiast "31") w pierwszej odpowiedzi, natomiast w trzeciej 26 (zamiast 16). Kolejność wytypowana przez ankietowanych była bez zmian - podobnie jak suma punktów. Nie miało to żadnego wpływu na decyzje zawodników przy beczce, a w konsekwencji na cały przebieg gry. Prowadzący, zawodnicy, jak i cała produkcja zespołu ”Familiady” nie dostrzegła - w ferworze gry - błędu komputerowego. Przepraszamy Widzów za ten chochlik, dziękujemy za czujność i baczne oglądanie naszego programu - mamy nadzieję, że komputer nie pomyli się w następnym ćwierćwieczu programu :)"

Pomyłki się zdarzają

Familiada to jeden z kultowych polskich teleturniejów, którego emisję rozpoczęto 17 września 1994 roku. Prowadzącym Familiady jest nieodżałowany Karol Strasburger - mistrz sucharów i człowiek niemal powszechnie lubiany. Dotychczasowe wpadki w Familiadzie wynikały głównie z niefrasobliwości lub tremy uczestników, bądź też lapsusów słownych prowadzącego. Tym razem miał miejsce poważny błąd, który umknął uwadze zgromadzonym na wizji.W sobotnim odcinku Familiady, emitowanym 7 listopada, doszło do nietypowej sytuacji. Karol Strasburger zadał uczestnikom programu pytanie: "Kto potrzebuje do pracy specjalnej torby?". Pierwsza odpowiedź ("hydraulik") została "wyceniona" na 24 punkty i pojawiła się na drugim miejscu tablicy. Kolejny uczestnik wytypował "lekarza", który z liczbą 21 punktów zagościł... na pierwszym miejscu. "Listonosz" z wynikiem 26 punktów trafił na trzecie miejsce. Zapis sytuacji obejrzycie poniżej:Biorący udział w programie nie zareagowali, ale Internet zareagował oburzeniem. Jeden z serwisów plotkarskich wysunął nawet tezę o celowym przemilczeniu usterki podczas gry przez prowadzącego.Do sprawy błyskawicznie odnieśli się przedstawiciele TVP. Na profilu programu Familiada w serwisie społecznościowym Facebook opublikowano specjalne oświadczenie, w którym wytknięto przy okazji nadinterpretację, jakiej dopuścili się dziennikarze jednej ze znanych redakcji.Pomyłki w programach rozrywkowych nie należą do rzadkości i nie należy się specjalnie dziwić temu, że w końcu przyszedł czas także na Familiadę. Przypominam, iż od początku istnienia Familiady wyemitowano ok. 2660 odcinków w 27 seriach. Obecnie, w związku z obowiązującymi przepisami sanitarnymi wprowadzono zmiany w studio i zasadach gry - liczbę zawodników w drużynie zmniejszono na przykład do trzech, a nagrania przeprowadza się bez publiczności.Źródło: TVP, zdj. tyt. memegenerator.net