Na drugi sezon Wiedźmina jeszcze sobie poczekamy. Prace zostały wstrzymane

Pandemia nie bierze jeńców.

Pierwszy sezon serialu Wiedźmin miał swoją premierę w grudniu 2019 roku. Pandemia koronawirusa stanowiła wtedy wyłącznie chiński problem i nikt nie przypuszczał, że swoje żniwa zbierze również w innych krajach. Prawie rok później mamy do czynienia z drugą falą globalnego problemu, co przekłada się na liczne kłopoty w niemalże wszystkich branżach.Prace nad wieloma filmami i serialami zostały niedawno wznowione. Mowa o m.in. czwartym sezonie Stranger Things czy drugim sezonie Wiedźmina . Jak się jednak okazuje… nie na długo. Netflix zadecydował o wstrzymaniu nagrywania adaptacji dzieł Andrzeja Sapkowskiego z powodu wykrycia czterech przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na planie produkcji.Chorobę zdiagnozowano u osób niemających kontaktu z główną obsadą, lecz na wszelki wypadek. Jeśli okaże się, że nikt inny się nie zaraził, to prace zostaną wznowione.

W innym przypadku nagrywanie zostanie przerwane na dłużej. Do tego dochodzi wprowadzony w Wielkiej Brytanii lockdown, co zmusiło ekipę do zmiany części planów. Jednym słowem – problemów wciąż przybywa. Z tego też względu nie wiadomo, kiedy tak naprawdę doczekamy się drugiego sezonu przygód Geralta.Miało się to stać w 2021 roku, lecz nikt nie jest w stanie przewidzieć, co jeszcze wydarzy się na przestrzeni najbliższych tygodni/miesięcy. Nie pozostaje nic oprócz czekania i cierpliwości.Źródło: Deadline / Foto. Netflix