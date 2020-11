InPost pozwoli nadać paczkę nawet w weekend

Świetna akcja.





Nadchodzą Weekendowe Nadania!

Źródło: InPost

Nie da się ukryć, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą nieco inne, niż wszystkie poprzednie. Wprowadzone obostrzenia uniemożliwią chociażby dokonywanie zakupów stacjonarnie w taki spontaniczny sposób, jak robiliśmy to dotychczas. Większość osób postawi więc na zamawianie prezentów online.To z kolei niemałe wyzwanie dla nadawców i kurierów, którzy w tym gorącym sprzedażowo okresie będą mieli jeszcze więcej pracy. Z pomocą przychodzi jednak firma InPost , która chce nieco odciążyć internetowe sklepy. Jak się okazuje, paczki będą mogły zostać nadane przez sprzedawców nie tylko w tygodniu, ale także w weekend!Skorzystać z niej mogą wszyscy sprzedający pod warunkiem, że posiadają konto w Managerze Paczek lub WebTruckerze. Uruchomiona została specjalna strona, na której znajduje się formularz pozwalający na skorzystanie z uruchomionej właśnie opcji.Jest jednak pewien warunek. Formularz dla konkretnej paczki musi zostać wypełniony maksymalnie do soboty do godziny 13:00. Kurierzy odbiorą wtedy przesyłki w soboty (godziny 8:00-12:00 i 12:00-16:00) oraz niedziele (godziny 8:00-13:00)Nie da się ukryć, iż pomysł InPostu pomoże sprzedawcom w sprawniejszej organizacji wysyłek zamówionych towarów. Jest to także interesujące rozwiązanie dla konsumentów, którzy zapewne dzięki temu swoje paczki odbiorą nawet kilka dni wcześniej.Źródło i foto: InPost