Xbox Series X jest tak szybki, jak mówili. Długie ekrany ładowania to przeszłość

Od wczoraj (5.11) osoby, które otrzymały przedpremierowo Xbox Series X, mogą publikować treści przedstawiające szczegółowe działanie konkretnych funkcji urządzenia. W sieci znaleźć można więc szereg materiałów wideo dotyczących np. szybkości dysku SSD czy jakości systemu wstecznej kompatybilności.



Wszystkiemu "winny" jest dysk SSD

Udostępnione informacje nie pozostawiają złudzeń – Microsoft dał radę. Praktycznie wszystkie gry z Xbox One oraz Xbox 360 uruchamiają się na sprzęcie bez jakiegokolwiek problemu. Dodatkowo działają lepiej niż oryginał dzięki funkcji Smart Delivery i ulepszeniom opartym na sztucznej inteligencji.



Prawdziwą furorę robi jednak czas ładowania poszczególnych gier. Ten jest znacznie krótszy niż w przypadku Xboksa One, a to oczywiście za sprawą dysku SSD. Wykorzystanie go przez niemalże każdą produkcję sprawia, że zrobienie sobie w międzyczasie herbaty przestanie być już możliwe.



Weźmy na warsztat chociażby Wiedźmina 3: Dziki Gon.



Jak jednak wynika z



Najbardziej zaskoczył mnie chyba rezultat osiągnięty przy GTA V. Na Xbox Series X gra ładuje się 5 sekund, na Xbox One S prawie 2 minuty, a na Xbox One X nieco ponad 1 minutę. Nie da się ukryć, że mamy tu do czynienia z prawdziwą rewolucją.



To nie są wyjątki od reguły. Inna gra od Rockstar Games – Red Dead Redemption 2 – także nie pozwoli nam na odejście od konsoli. Na Xbox One X załaduje się w 1,27 minuty, a na Xbox Series X w 25 sekund. Wow!



Te wszystkie dane dosyć jasno wskazują ścieżkę, którą będzie podążać raczej cała branża. Ekrany ładowania już niedługo mogą odejść w niepamięć. Stanie się to zapewne szybciej niż wszyscy myślimy. Czy to dobrze? Moim zdaniem tak.



