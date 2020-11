Titanic: słynny wrak statku wkrótce będą mogli odwiedzić turyści

Dokładnie tak.





Wycieczka na wrak statku

Cóż, za sprawą pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 branża turystyczna nie ma się zbyt dobrze. To powiedziawszy, w pewnych miejscach na świecie uprawianie turystyki, przynajmniej w niektórych formach, wciąż jest możliwe. Co więcej, już wkrótce miłośnicy podróżowania otrzymają wyjątkową możliwość odwiedzenia jednego z najsłynniejszych miejsc historycznych na świecie – miejsca spoczynku wraku słynnego Titanica.Titanic – statek co ciekawe uważany przed swoim utonięciem za niezatapialny, spoczął na dnie Oceanu Atlantyckiego w nocy z dnia 14 na 15 kwietnia 1912 roku. Jego wrak odnaleziono dekady później, bo w 1985 roku. Od tego momentu odwiedziło go setki ludzi, a w tym ekipy filmowe Jamesa Camerona, reżysera filmu Titanic, który zadebiutował w kinach w 1997 roku.Niebawem wrak Titanica z bliska będą mogły zobaczyć kolejne osoby. To za sprawą firmy OceanGate Expeditions, która w ciągu kilku najbliższych lat między majem a wrześniem będzie wysyłać do niego ekspedycje badawcze. W tych ekspedycjach dodatkowo udział będą mogli wziąć turyści.Przedsiębiorstwo OceanGate Expeditions zrealizuje swoje ekspedycje z pomocą swojej łodzi podwodnej Titan, zaprojektowanej i zabudowanej w ramach współpracy z NASA i Boeingiem. Łódź ta stworzona jest z włókna węglowego i zawiera półmetrowe okno pozwalające dwóm pasażerom na podziwianie tego, co znajduje się na zewnątrz pojazdu. Titan jest w stanie zanurzyć się maksymalnie na głębokość 4 kilometrów. Przypomnijmy, że wrak Titanica znajduje się na głębokości 3802 metrów.