Oto nowa najczęściej odtwarzana piosenka na YouTube. Despacito zdetronizowane

Przez kilka lat najpopularniejszym utworem muzycznym na YouTube była piosenka Despacito. Luis Fonsi i jego kawałek wyprzedzili w sierpniu 2017 roku piosenkę See You Again od Wiz Khalifa, która to kiedyś przebiła z kolei popularnością bijący lata temu rekordy odtworzeń Gangnam Style. Nowa najczęściej odtwarzana piosenka to utwór skomponowany z myślą o... dzieciach. Mowa o uroczym Baby Shark!Baby Shark to prosta piosenka dla najmłodszych, do której taniec jest zarazem zabawą ruchową. Baby Shark spopularyzowana została m.in. za sprawą gry tanecznej Just Dance 2020, gdzie tańszą do niej miliony osób z całego świata. Królem na YouTube została wersja od Pinkfong z albumu Pinkfong Animal Songs - dla jednych szalenie irytująca, dla innych... uzależniająca.Baby Shark Dance zgromadziło do tej pory. Despacito może pochwalić się wynikiem 7 043 261 954 wyświetleń. Jak brzmią obie piosenki? Posłuchajcie.A oto poprzedni król zestawienia.Strach się bać, co wespnie się na szczyt w dalszej kolejności...Źródło: mat. własny z YouTube