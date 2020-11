Nowy Xbox będzie wspierał popularne aplikacje VOD, w tym Apple TV

Dobre wieści.





Już tylko dni dzielą nas od premiery konsol nowej generacji. Sony oraz Microsoft starają się ze wszystkich sił zachęcić graczy do swojego sprzętu, również aplikacjami multimedialnymi.Właśnie ogłoszono, że zarówno , jak i model S, będą wspierały popularne aplikacje VOD, w tym Apple TV. Miłośnicy filmów i seriali będą mogli zainstalować m. in. Netflix , Disney+, HBO Max, Spotify , YouTube, Amazon Prime Video, Hulu, NBC Peacock, Vudu, FandangoNow, Twitch, Sky Go, NOW TV, Sky Ticket oraz wiele więcej.Wszystkie aplikacje będą dostępne w Microsoft Store 10 listopada. Przedsprzedaż Xbox Series X i Xbox Series S ruszyła 22 września. Microsoft zapewnia, że Xbox Series X jest najszybszą i najpotężniejszą konsolą Xbox w historii. Sercem jednostki jest architektura Xbox Velocity łącząca dedykowany dysk SSD oraz zintegrowane oprogramowanie, co zapewnia płynniejszą rozgrywkę oraz znacznie skrócony czas ładowania. Funkcja Quick Resume umożliwia płynne przełączanie się pomiędzy różnymi grami w mgnieniu oka. Gry mają działać w rozdzielczości 4K z szybkością do 120 klatek na sekundę.Źródło: Microsoft