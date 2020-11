Mikrotransakcje to żyła złota. Potwierdzają to wyniki Activision

Robią wrażenie.





Gracze coraz więcej wydają na mikrotransakcje

Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z ogłoszeniem wyników finansowych spółki Activision Blizzard. Trzeci kwartał bieżącego roku przyniósł przychód w wysokości 1,95 miliarda dolarów. Kwota robi rzecz jasna wrażenie, lecz prawdziwym ewenementem jest to, jak sporą jej część stanowią wpływy z mikrotransakcji.Okazuje się bowiem, że w okresie lipiec-wrzesień. Kategoria oznaczona jako „in-game net bookings” to najbardziej dochodowa sekcja Activision Blizzard od dawna, lecz teraz pobito wszelkie rekordy.Zanotowano bowiemw stosunku do analogicznego okresu 2019 roku. Wtedy użytkownicy zasilili firmę „jedynie” 709 milionami dolarów. Mikrotransakcje to więc niewątpliwie przyszłość branży i raczej takie molochy jak Activision Blizzard nie myślą nawet o redukcji tak przychodowej sekcji.