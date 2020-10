Netflix drożeje. Czy też musimy się obawiać?

To nie pierwszy taki ruch w USA. Ostatni raz Netflix podniósł tam ceny na początku 2019 roku. W przypadku średniego i najwyższego pakietu zmiana wynosiła 2 dolary. Co ciekawe, znów bezpieczni są tylko posiadacze najniższego planu (1 urządzenie na raz i 480p) w cenie 9 dolarów, który kolejny raz nie podrożał. Wariant 1080p z dwoma jednoczesnymi miejscami do oglądania wzrósł o 1 dolara i wynosi 14 dolarów, a miesięczna opłata za plan z 4K, HDR i z 4 slotami podrożała o 2 dolary do pułapu 18 dolarów za miesiąc. Jeśli tamtejsi fani VOD aktualnie subskrybują usługę, to nowe stawki będą ich obowiązywać w najbliższych tygodniach, ale nie od razu. Za to nowi użytkownicy Netflixa zapłacą wyższą cenę już od teraz.