Listopadowe nowości na Netflix. Sprawdź, co warto obejrzeć

Powoli czuć już święta.

Netflix - co nowego w listopadzie?

Koniec roku kalendarzowego zbliża się nieubłagalnie. Za kilka dni będziemy mieli do czynienia z obchodami Halloween, a potem już rzut beretem do świąt Bożego Narodzenia. Nie dziwi więc fakt, że w listopadowej ofercie Netflixa znaleźć można już sporo pozycji utrzymanych w gwiazdkowym klimacie. Oczywiście nie tylko!Niewątpliwie jedną z najgłośniejszych premier będzie czwarty sezon serialu. Zadebiutuje on na platformie 15 listopada. Tym razem przeniesiemy się do lat 80-tych, gdzie doczekamy się starcia pomiędzy Królową Elżbietą a Margaret Thatcher. To rzecz jasna nie koniec przygód bohaterów – producenci serialu potwierdzili prace nad piątym, jak i szóstym (finałowym) sezonem.