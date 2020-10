Nowy James Bond w Apple TV+? Gigant może kupić prawa

To byłby świetny ruch.





Apple TV+ z nowym Jamesem Bondem?





fot. Kelly Sikema - Unsplash

Serwis streamingowy Apple już niedługo może stać się miejscem, w którym będzie można zobaczyć najnowsza odsłonę przygód Jamesa Bonda. Okazuje się bowiem, że jeśli informacje się potwierdzą, to amerykańska firma z jabłkiem w logo będzie zainteresowana wykupieniem licencji na wspomniany film. Wszystko to jednak dopiero wtedy, kiedy dystrybutor zdecyduje się zrezygnować z jego oficjalnej premiery kinowej.– sprawa związana jest oczywiście z trawiącą świat pandemią koronawirusa.Nowe plotki mówią o tym, iż. Na początku 2020 roku amerykańska firma kupiła film Toma Hanksa „Greyhound” kiedy okazało się, że jego premiera kinowa będzie niemożliwa.Franczyza filmów z Jamesem Bondem jest własnością MGM i według analityków, wytwórnia odczuwa presję, aby sprzedać film temu, kto zaoferuje największą cenę. W związku z trwającą pandemią koronawirusa, wiele potencjalnych premier kinowych zaczęło odbywać się na serwisach streamingowych. W tym przypadku Apple ma jednak konkurencję. Nowym filmem o BondzieI nie ma co się temu dziwić.Apple szuka wszystkich sposobów na to, jak przyciągnąć użytkowników do swojej platformy. Firma oferuje nawet darmowy rok subskrypcjiTo posunięcie całkiem fair, które może stworzyć swoistą więź pomiędzy użytkownikami a technologią Apple – przynajmniej w jeszcze większy sposób niż dotychczas.Można spodziewać się, że uzyskanie licencji na nowy film z Jamesem Bondem pozwoliłoby Apple TV+Źródło: AppleInsider