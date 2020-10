Netflix za darmo na dwa dni w całym kraju. Dobry sposób na promocję?

Netflix za darmo, bez ograniczeń.





Netflix za darmo na dwa dni, dla całego kraju

Netflix zakończył program darmowych okresów próbnych, prawdopodobnie ze względu na liczne nadużycia, jakich dopuszczali się użytkownicy platformy. Największy na świecie serwis VOD nie może oczywiście zupełnie rezygnować z promocji, w związku z czym testuje inne rozwiązania, mające na celu przyciągnąć do niego nowych odbiorców. Najnowszym pomysłem na reklamę jest dawanie bezpłatnego dostępu do Netflixa... wszystkim obywatelom danego kraju!Darmowy Netflix będzie udostępniany wkrótce mieszkańcom Indii w ramach specjalnego, dwudniowego wydarzenia o nazwie "StreamFest". Dzięki niemu wszystkie osoby bez aktywnej subskrypcji uzyskają dostęp do pełnej biblioteki filmów i seriali na platformie i będą mogli z niej korzystać jak pełnoprawni użytkownicy, opłacający abonament.