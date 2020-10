Wiemy jak będzie wyglądać odświeżony PlayStation Store

Wyciekły zdjęcia.





Nowa wersja PlayStation Store ma zostać wdrożona na przestrzeni najbliższego tygodnia. Niektórzy użytkownicy zaczęli jednak już teraz dostrzegać u siebie odświeżony interfejs sklepu. Rzecz jasna nie omieszkali się podzielić tym w sieci. Trzeba przyznać, że zakupy będzie dokonywać się teraz nieco lepiej.



Nowy PlayStation Store to głównie prostota

Sony bowiem nie tyle ulepszyło część elementów, co przeprojektowało PlayStation Store praktycznie od podstaw. Na pierwszy rzut oka widać, iż postawiono na minimalizm oraz prostotę. Dominuje biały kolor przeplatany charakterystycznymi niebieskimi wstawkami. Całość prezentuje się przejrzyście – głównie ze względu na duże ikony.



W górnej części interfejsu znajdziemy cztery zakładki – „Najnowsze”, „Kolekcje”, „Okazje” oraz „Subskrypcje”. Udostępnione zrzuty ekranu sugerują, że na ekranie pojawią się wyłącznie niezbędne informacje – zarówno na stronie głównej, jak i poszczególnych kartach. Zabraknie widoku dla gier na PlayStation Vita oraz PlayStation 3 – te będzie trzeba kupić z poziomu konsoli.



Jeśli zdecydujemy się na poznanie szczegółów odnośnie konkretnej gry, to tak naprawdę dostaniemy do dyspozycji kilka opcji – zakup oraz przejrzenie szczegółów w postaci np. trailera. W wersji widocznej na zdjęciach nie widać jednak szczegółowego systemu filtrowania oraz opcji przejrzenia, co oferuje specjalna edycja wybranej produkcji. Miejmy nadzieję, że Sony się tym zajmie.



Jak podaje koncern, aktualizacja sklepu ma pojawiać się stopniowo w dniach 21-27 października. Jeśli więc jutro nie zobaczycie u siebie nowego wyglądu, to spokojnie – w końcu do Was trafi.



Źródło: Twitter / Foto. Sony