Muzyczna mapa Spotify. Sprawdź, czego słucha się w różnych miejscach świata

Odkryj nową muzykę.





Spotify: muzyczna mapa świata

Muzyczna mapa świata Spotify to ciekawy projekt rozwijany już od wielu lat przez społeczność zrzeszoną wkoło tej najpopularniejszej na świecie platformy muzycznej. Pomimo tego, słyszało o nim do tej pory stosunkowo niewiele osób. Chcecie dowiedzieć się czego słuchają Polacy w Warszawie lub Katowicach? A może interesuje Was to, jakie dźwięki na Spotify odtwarzają Francuzi z Paryża? Możecie to z łatwością sprawdzić.Projekt Musical Map of the World aktualizowany jest co tydzień na specjalnej stronie internetowej, znajdującej się pod adresem spotifymaps.github.io . Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z nieco mniejszej mapki, którą umieściliśmy poniżej. Jak z niej korzystać?Wystarczy kliknąć na interesujący Was kraj, aby dowiedzieć się, jaką muzykę najchętniej odtwarzają jego mieszkańcy. Często da się wybrać nawet konkretne miasto. Wśród polskich miast widnieją Katowice, Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź, Poznań oraz Gdańsk. Z poziomu mapy uzyskacie dostęp do składanek najpopularniejszych utworów w danym kraju, viralowych kawałków, a także najważniejszych dla rozwoju rynku muzycznego, czy też zyskujących na popularności. Kliknięcie na dane miasto spowoduje wyświetlenie składanki najczęściej odsłuchiwanych w jego granicach utworów.