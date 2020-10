23 filmy usunięte z Netflixa, a wśród nich perełki. Dlaczego?

Zmiany na platformie VOD.





Netflix - październik 2020. Co usunięto?

Klub winowajców (1985) - ocena: 7.8 (IMDB)

Elizabeth (1998) - ocena: 7.4 (IMDB)

Pradawny ląd (1988) - ocena: 7.4 (IMDB)

Czerwony smok (2002) - ocena: 7.2 (IMDB)

Joe Black (1998) - ocena: 7.2 (IMDB)

Pożegnanie z Afryką (1985) - ocena: 7.2 (IMDB)

Mumia (1999) - ocena: 7.0 (IMDB)

Babe – świnka z klasą (1995) - ocena: 6.8 (IMDB)

Hannibal (2001) - ocena: 6.8 (IMDB)

American Pie: Zjazd absolwentów (2012) - ocena: 6.7 (IMDB)

Idol z piekła rodem (2010) - ocena: 6.4 (IMDB)

Przyjęty (2006) - ocena: 6.4 (IMDB)

Mumia powraca (2001) - ocena: 6.3 (IMDB)

Szczęki 2 (1978) - ocena: 5.8 (IMDB)

Błękitna fala (2002) - ocena: 5.7 (IMDB)

Król Skorpion (2002) - ocena: 5.5 (IMDB)

Włamanie (2018) - ocena: 5.4 (IMDB)

Dziewczyny z drużyny 4 (2007) - ocena: 5.2 (IMDB)

Dziewczyny z drużyny: Walcz do końca (2009) - ocena: 5.2 (IMDB)

Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka (2008) - ocena: 5.2 (IMDB)

Dziewczyny z drużyny 2 (2004) - ocena: 4.5 (IMDB)

Szczęki 3 (1983) - ocena: 3.7 (IMDB)

Szczęki 4: Zemsta (1987) - ocena: 3.0 (IMDB)

Biblioteka Netflixa w USA jest znacznie większa niż w Polsce

Kolejna aktualizacja biblioteki Netflixa za nami. Niestety, tym razem nie ma najmniejszych powodów do radości, bowiem z platformy zniknęły aż 23 filmy, a przybyło tylko dziesięć nowych odcinków lubianego serialu "Kipo i Dziwozwierzę". Jakie pozycje usunięto ze znanego serwisu VOD?Z biblioteki filmów na Netflixie zniknęło kilka naprawdę dobrych produkcji. Jeśli jeszcze nie widzieliście dzieł takich jak "Joe Black", "Klub winowajców" i "Elizabeth", to... uzbrójcie się w cierpliwość. Filmy bardzo często znikają z biblioteki, aby później niespodziewanie do niej powrócić.Poniżej znajdziecie wszystkie tytuły usuniętych filmów, wraz z ich średnimi ocenami wystawionymi przez użytkowników popularnego serwisu IMDB.Rzut oka na powyższą listę zdradza, że oprócz paru perełek znajduje się na niej także kilka dzieł kinematografii, na które nie warto tracić czasu. Przenigdy nie marnujcie swojego popołudnia na dwie ostatnie części filmu Szczęki.Nie wiem czy jesteście tego świadomi, ale polska biblioteka Netflixa jest stosunkowo uboga. Na tę chwilę znajduje się w niej 2778 filmów i 1425 seriali. Dla porównania, Brytyjczycy oglądać mogą łącznie 4130 filmów i 2084 seriali - więcej niż Amerykanie (3949 filmów i 1957 seriali).Jak odblokować wszystkie filmy i seriale na Netflixie? Do tego niezbędny będzie odpowiedni VPN , który ominie regionalne zabezpieczenia platformy. Nie każdy jest w stanie tego dokonać.Źródło: Upflix.pl