Internetowa piosenka dla dzieci uznana przez sąd jako narzędzie tortur

Baby Shark jako narzędzie tortur

Każdy z pewnością wie, jak okropne uczucie towarzyszy sytuacji, gdy jakaś często puszczana w mediach piosenka nie potrafi "wyjść" z głowy. Przeważnie powtarzane w myślach słowa i melodie są niezbyt wysokich lotów i z czasem doprowadzają do obłędu. O skali problemu niechaj świadczy fakt to, iż amerykański sąd uznał, że zapętlona, z pozoru zupełnie nieszkodliwa piosenka może być narzędziem tortur.Dwóch byłych strażników pełniących służbę w więzieniu stanowym w Oklahomie zostało oskarżonych o poddawanie osadzonych "nieludzkim" torturom. Mężczyźni zmuszali więźniów do słuchania znanego utworu dla dzieci o tytule "Baby Shark". Piosenka ta bije rekordy popularności w sieci - najczęściej wyświetlana jej wersja w serwisie YouTube ma aż 6 miliardów odtworzeń.Utwór Baby Shark według doniesień co najmniej czterech osadzonych był zapętlany, a skazani musieli słuchać go na stojąco przez kilka godzin dziennie. Sytuacja miała miejsce w listopadzie i grudniu zeszłego roku, donosi serwis The Oklahoman. 21-letni Gregory Cornell Butler Jr. oraz Christian Charles Miles zostali oskarżeni o okrucieństwa, jakich dopuścili się na więźniach.