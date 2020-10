TVP testuje dźwięk Dolby AC-4. To pierwszy taki całodobowy kanał w Europie

standardu telewizyjnego DVB-T2 w całej Polsce (ten wejdzie w życie w 2022 roku).



I ma to miejsce przy współpracy z firmą Emitel właśnie na jednym z programów wchodzących w skład sieci Telewizji Polskiej, a konkretniej TVP Kultura HD rozgłaszanym z nadajników w Krakowie i Katowicach. Jak można przeczytać na portalu wirtualnemedia, projekt ma trwać trzy miesiące i być jedną ze składowych prac prowadzących do wprowadzeniaw całej Polsce (ten wejdzie w życie w 2022 roku).

Kontynuujemy testy emisji DVB-T2/HEVC z nadajników w Katowicach i Krakowie. Ścieżka dźwiękowa programu @TVP_Kultura nadawana jest w standardzie Dolby AC-4. Zachęcamy do testowania! https://t.co/l8mT8xWnxx — Emitel (@emitel_pl) October 6, 2020



Według Javiera Foncillasa, który piastuje stanowisko wiceprezesa Dolby Europe ds. współpracy komercyjnej, standard Dolby AC-4 pozwoli na wykorzystanie lepszej jakości dźwięku i optymalniejsze wykorzystanie szerokości pasma w czasie zmiany częstotliwości nadawania telewizji naziemnej. Dolby AC-4 zapewnia ponad dwukrotnie lepszą wydajność kodowania i przyczyni się do wprowadzenia rozbudowanych możliwości personalizacji ścieżki dźwiękowej na kanałach telewizyjnych.





DVB-T2 w całej Polsce już w czerwcu 2022

Pewnym problemem może być to, że nie wszystkie dostarczone do Europy (więc także Polski) w obecnym roku telewizory UHDTV wspierają omawiane kodowanie. Według informacji portalu to ponad 70 proc. Bardzo duży fragment, jednak nie całość. Jednak do czerwca 2022 roku sytuacja powinna się zmienić na plus.



