Netflix z nowością, która ułatwi wyszukiwanie nowych produkcji

Netflix chce, by użytkownicy zostawali na dłużej

Netflix z pewnością tworzy oryginalne i nowe produkcje po to, by ktoś je obejrzał. Część z nich „ginie” jednak w gąszczu tytułów widocznych na głównej stronie platformy. W końcu postanowiono coś z tym faktem zrobić. Wprowadzono specjalną zakładkę, która zawierać będzie wyłącznie świeże i popularne treści.Została ona nazwana „Nowe i popularne”. W jej obrębie znajdą się między innymi dotychczasowe sekcje „Wkrótce” oraz „TOP 10”. To jednak nie koniec. Netflix za wszelką cenę nie chce tracić subskrybentów i planuje nieustannie mówić im, że „warto zostać”.Dlatego też pojawi się specjalny wiersz nazwany „Warte czekania”. Umieszczany będzie tam podgląd filmów i seriali, które pojawią się na Netflixie w przeciągu najbliższych 15 a 365 dni. Użytkownik otrzyma opcję zapisywania oraz ustawiania powiadomień o premierze wybranej produkcji.Nie da się ukryć, że tego typu usprawnienie jest dla platformy dosyć istotne. Nie każdy subskrybent obserwuje media społecznościowe Netflixa i może nie zdawać sobie sprawy ze wszystkich nadchodzących treści. Dzięki nowej zakładce może któryś film/serial go zainteresuje i nie zrezygnuje z płacenia abonamentu?Tego typu zabieg może okazać się przydatny zwłaszcza teraz, kiedy mówi się o wzroście cen za miesiąc dostępu do Netflixa. Platforma w dodatku zmuszona była do przesunięcia (lub anulowania) premier wielu oryginalnych tytułów, co potencjalnie może przyczynić się do zmniejszenia zainteresowania usługą. Promowanie „ocalałych” treści jest więc bardzo istotne.Funkcja początkowo będzie dostępna wyłącznie w aplikacji na telewizory. Na przeglądarkową wersję platformy trafi "wkrótce".Źródło: Netflix (via The Verge ) / Foto. pixabay.com (afra32)