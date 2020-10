Netflix pokazał nową zbroję Wiedźmina. To w niej niedługo zobaczymy Geralta

Wygląda inaczej.





Geralt w nieco dostojniejszej kreacji

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Henry Cavill (@henrycavill)Paź 5, 2020 o 5:59 PDT

Pierwszy sezon serialu Wiedźmin odbił się szerokim echem na międzynarodowej scenie. Dowodem na to jest chociażby zamówienie przez Netflixa drugiego sezonu (trzeci jest także niemalże potwierdzony) tytułu. Ze względu na pandemię koronawirusa wstrzymano jednak pracę na planie produkcji. Zdjęcia mają zostać wznowione już „niedługo”, a zakończone w lutym przyszłego roku.Nie oznacza to, że serial utknął w martwym punkcie. Jak się okazało,. Netflix oraz Henry Cavill opublikowali bowiem jej zdjęcia. Trzeba przyznać, iż prezentuje się zupełnie odmiennie od tego, co mieliśmy okazję zobaczyć w pierwszym sezonie.