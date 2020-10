Te specjalne kody ułatwią Ci wyszukiwanie filmów i seriali na Netflixie

Warto z nich korzystać.





Źródło: pixabay.com (Tumisu)

Lista specjalnych kategorii:





Akcja i przygoda: 1365

Komedie akcji: 43040

Filmy akcji science fiction i fantasy: 1568

Thrillery akcji: 43048

Filmy animowane dla dorosłych: 11881

Filmy przygodowe: 7442

Filmy afrykańskie: 3761

Filmy science fiction o obcych: 3327

Filmy dla dzieci ze zwierzętami: 5507

Anime: 7424

Anime – akcja: 2653

Komedie anime: 9302

Dramaty anime: 452

Anime fantasy: 11146

Filmy anime: 3063

Anime – horror: 10695

Anime – science fiction: 2729

Seriale anime: 6721

Artystyczne kino autorskie: 29764

Azjatyckie filmy akcji: 77232

Filmy australijskie: 5230

Horrory klasy B: 8195

Filmy o baseballu: 12339

Filmy o koszykówce: 12762

Filmy belgijskie: 262

Dokumenty biograficzne: 3652

Dramaty biograficzne: 3179

Filmy o boksie: 12443

Filmy brytyjskie: 10757

Brytyjskie seriale i programy: 52117

Filmy kampowe: 1252

Filmy familijne i dla dzieci: 783

Chińskie filmy: 3960

Klasyczne filmy akcji i przygodowe: 46576

Klasyczne komedie: 31694

Klasyki dramatu: 29809

Filmy klasyczne: 31574

Klasyczne musicale: 32392

Klasyki filmów romantycznych: 31273

Klasyczne filmy science fiction i fantasy: 47147

Klasyczne thrillery: 46588

Klasyczne seriale: 46553

Klasyczne filmy wojenne: 48744

Klasyczne westerny: 47465

Filmy z superbohaterami i bohaterami komiksów: 10118

Filmy o country i muzyce western/folk: 1105

Horrory o potworach: 6895

Kryminalne filmy akcji i przygodowe: 9584

Dokumenty o tematyce kryminalnej: 9875

Dramaty kryminalne: 6889

Thrillery kryminalne: 10499

Seriale i programy kryminalne: 26146

Kultowe komedie: 9434

Kultowe horrory: 10944

Kultowe filmy: 7627

Kultowe filmy science fiction i fantasy: 4734

Kultowe programy i seriale: 74652

Czarne komedie: 869

Horrory z motywem oceanu: 45028

Disney: 67673

Dokumenty: 6839

Dramaty: 5763

Dramaty na podstawie literatury: 4961

Dramaty oparte na faktach: 3653

Filmy holenderskie: 10606

Filmy wschodnioeuropejskie: 5254

Edukacyjne dla dzieci: 10659

Epopeje: 52858

Filmy o wierze i duchowości: 26835

Filmy familijne: 51056

Filmy fantasy: 9744

Film noir: 7687

Seriale kulinarne i podróżnicze: 72436

Filmy o futbolu amerykańskim: 12803

Filmy francuskie: 58807

Filmy gangsterskie: 31851

Dramaty o tematyce LGBTQ: 500

Filmy niemieckie: 58886

Dokumenty o tematyce historycznej: 5349

Horrory komediowe: 89585

Horrory: 8711

Niezależne filmy akcji i przygodowe: 11804

Komedie niezależne: 4195

Dramaty niezależne: 384

Kino niezależne: 7077

Thrillery niezależne: 3269

Filmy hinduskie: 10463

Filmy irlandzkie: 58750

Filmy włoskie: 8221

Filmy japońskie: 10398

Filmy o jazzie i easy listening: 10271

Filmy muzyczne dla dzieci: 52843

Seriale dla dzieci: 27346

Filmy koreańskie: 5685

Koreańskie programy i seriale: 67879

Filmy latynoamerykańskie: 1613

Filmy o sztukach walki: 8985

Sztuki walki, boks i wrestling: 6695

Filmy z Bliskiego Wschodu: 5875

Filmy akcji i przygodowe o tematyce wojskowej: 2125

Dokumenty o tematyce militarnej: 4006

Dramaty o tematyce wojskowej: 11

Programy i seriale o tematyce wojskowej: 25804

Miniseriale: 4814

Mockumenty: 26

Filmy o potworach: 947

Filmowe adaptacje książek dla dzieci: 10056

Filmy dla dzieci w wieku 0-2 lat: 6796

Filmy dla dzieci w wieku 3-4 lat: 6218

Filmy dla dzieci w wieku 5-7 lat: 5455

Filmy dla dzieci w wieku 8-10 lat: 561

Filmy dla dzieci w wieku 11-12 lat: 6962

Dokumentalne filmy muzyczne i koncertowe: 90361

Muzyczne: 1701

Musicale: 13335

Filmy sensacyjne: 9994

Filmy z Nowej Zelandii: 63782

Filmy kostiumowe: 12123

Komedie polityczne: 2700

Dokumenty o tematyce politycznej: 7018

Thrillery polityczne: 10504

Thrillery psychologiczne: 5505

Dziwaczne filmy romantyczne: 36103

Reality TV: 9833

Komedie romantyczne: 5475

Dramaty romantyczne: 1255

Popularne filmy romantyczne: 502675

Niezależne filmy romantyczne: 9916

Filmy romantyczne: 8883

Historie satanistyczne: 6998

Filmy satyryczne: 4922

Kino skandynawskie: 9292

Filmy science fiction i fantasy: 1492

Filmy przygodowe science fiction: 6926

Dramaty science fiction: 3916

Horrory science fiction: 1694

Thrillery science fiction: 11014

Dokumenty naukowe i przyrodnicze: 2595

Seriale naukowe i przyrodnicze: 52780

Komedie o głuptasach: 9702

Dramaty o show-biznesie: 5012

Komedia pomyłek: 10256

Krwawe horrory i filmy o seryjnych zabójcach: 8646

Filmy o piłce nożnej: 12549

Dokumenty społeczno-kulturalne: 3675

Dramaty obyczajowe: 3947

Filmy z Azji Południowo-Wschodniej: 9196

Filmy hiszpańskie: 58741

Filmy dokumentalne na temat duchowości: 2760

Sport i fitness: 9327

Komedie o sporcie: 4370

Filmy szpiegowskie akcji i przygodowe: 10702

Thrillery szpiegowskie: 9147

Stand-upy: 11559

Zmysłowe filmy romantyczne: 35800

Zmysłowe thrillery: 972

Horrory o zjawiskach nadprzyrodzonych: 42023

Thrillery o zjawiskach nadprzyrodzonych: 11140

Komedie dla nastolatków: 3519

Dramaty dla nastolatków: 9299

Horrory dla nastolatków: 52147

Programy i seriale dla nastolatków: 60951

Thrillery: 8933

Dokumenty o podróżach i przygodach: 1159

Seriale akcji i przygodowe: 10673

Telewizyjne kreskówki: 11177

Programy komediowe: 10375

Seriale dokumentalne: 10105

Dramaty telewizyjne: 11714

Horrory telewizyjne: 83059

Seriale sensacyjne: 4366

Seriale science fiction i fantasy: 1372

Muzyka miejska i dance: 9472

Horrory o wampirach: 75804

Westerny: 7700

Muzyka światowa: 2856

Horrory o zombie: 75405

Netflix oferuje ogrom filmów i seriali o przeróżnej tematyce, formie czy kraju pochodzenia. Z pewnością część z Was niejednokrotnie doświadczyła sytuacji, kiedy to przeszukując bibliotekę platformy stwierdziła, że „nie ma co oglądać”. To zupełnie normalne – mając mnóstwo możliwości najtrudniej jest podjąć decyzję.Nie pomagają w tym wszystkim kategorie wyszukiwania, które - nie ma co ukrywać – są dosyć ogólne. Bo co to znaczy „horror” czy „film fantastyczny”? Zapewne nie każdy o tym wie, ale Netflix oferuje… tajne kody kategorii. Ich użycie pozwala nie tylko zawęzić tematykę treści, lecz także zaoszczędzić czas.Jeśli więc lubicie filmy grozy, ale nie najwyższych lotów, to proszę bardzo – sekcja „horrory klasy B” stoi przed Wami otworem. Chcecie obejrzeć coś sportowego, a najlepiej z koszykówką w roli głównej? Nie ma problemu, kategoria „filmy o koszykówce” też istnieje. Warto jednak wiedzieć jak z tego dobrodziejstwa skorzystać.„Tajemnica” możliwa jest do odkrycia jednak wyłącznie w wersji przeglądarkowej platformy. Należy brać to pod uwagę., gdzie „xxxx” to cyfry odpowiadające konkretnej kategorii. Po zatwierdzeniu zostaniemy przeniesieni na konkretną witrynę.Źródło: Netflix (via Reddit ) / Foto: Netflix