Olbrzymia kara dla 25-latka z Polski za piracenie filmów. Wyrok w sprawie Fili.cc

Piractwo nie popłaca.





Serwis Fili.cc zarabiał na pirackich treściach

Znamy finał sprawy 25-latka z Białegostoku, którego w październiku ubiegłego roku wymiar sprawiedliwości oskarżył o nielegalne rozpowszechnianie filmów i seriali. Mężczyzna kierujący stroną Fili.cc został skazany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na karę pozbawienia wolności z zawieszeniu oraz obowiązek zapłaty niemal 48 milionów złotych podmiotom, których prawa autorskie naruszył.Od września 2015 roku do początku października 2019 roku w ramach serwisu Fili.cc rozpowszechniane były treści naruszające prawa autorskie. Prowadzący serwis mieszkaniec Białegostoku został oskarżony o nielegalne udostępnienie blisko 62 600 filmów, do których dostęp sprzedawał w formie płatnych kont premium. Początkowe straty szacowano na 3 mln złotych, jednakże gdy liczba poszkodowanych wzrosła do 40, straty doszacowano do kwoty 47,8 mln złotych.Sąd Okręgowy w Białymstoku orzekł 2 października karę łączną roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz obowiązek naprawienia szkody w całości. Do astronomicznej kwoty 47,8 mln złotych musi zatem doliczyć także koszty zastępstwa procesowego podmiotów poszkodowanych. Dodatkowo, 25-latek został skazany za pranie brudnych pieniędzy. Za pieniądze zarobione na swojej działalności mężczyzna miał kupować nieruchomości i kryptowaluty, a część środków przenosić na konto matki.Sędzia Wiesław Żywolewski w uzasadnieniu wyroku powiedział, że zebrane dowody nie rodziły wątpliwości co do zasadności zarzutów. Zwrócił uwagę na fakt, że podmioty poszkodowane początkowo domagały się jedynie zaprzestania działalności przestępczej. Na złagodzenie wyroku wpłynęły młody wiek skazanego, niekaralność oraz przyznanie się do winy.