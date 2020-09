Cena za Netflixa pójdzie w górę? Niestety, to prawdopodobne

Prognozy mówią same za siebie.





Ponad rok temu mieliśmy do czynienia z testową podwyżką cen za miesiąc dostępu do platformy Netflix. Ostatecznie powrócono jednak do standardowych stawek (34, 43 oraz 52 zł). Jak się jednak okazuje - już niedługo możemy doczekać się faktycznych wzrostów opłat. Tak przynajmniej twierdzi analityk Alex Giaimo.Z jego słów wynika, że głównym powodem takiej decyzji ma być wyższy kurs poszczególnych walut począwszy od drugiego kwartału 2020 roku. Netflix ucierpiał także nieco podczas pandemii – platforma nie oferuje jakichkolwiek reklam, więc głównym źródłem dochodu są pieniądze od aktywnych konsumentów.Podwyżka o 1-2 dolary mogłaby więc przynieść spółce nawet dodatkowy miliard dolarów, co z pewnością nieco zrekompensowałby poniesione dotychczas straty. Warto mieć na uwadze, że ostatnia (wdrożona oficjalnie) zmiana cennika miała miejsce w maju 2019 roku, kiedy to jej „ofiarami” padli amerykańscy użytkownicy.Niedługo doczekamy się sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2020 roku i. Te mają objąć głównie Amerykę Północną oraz Europę. Biorąc pod uwagę wcześniejsze testy w Polsce, możliwe jest, iż przewidywania analityka to coś więcej niż czcze gadanie.Odbiorcy z pewnością nie będą zadowoleni, kiedy przyjdzie im zapłacić za dostęp do treści o np. 10 złotych więcej. Na razie jednak wieści te nie są potwierdzone, więc nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na oficjalne informacje od przedstawicieli platformy streamingowej.Źródło: BGR / Foto. pixabay.com (Tumisu)