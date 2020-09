Polska światowym liderem w oglądaniu patotreści. Współtworzysz ten "sukces"?

Smutne statystyki.

Patostreamy biją w Polsce rekordy popularności. Jeśli wydaje się Wam, że ten sam trend obecny jest wszędzie na świecie, to mam dla Was złe wieści: nie jest. Polska to niekwestionowany światowy liderem w oglądaniu patotreści. Lwia część nastolatków w naszym kraju podziwia Majora i Kononowicza ze Szkolnej 17, delektuje się widokiem kociołków alkoholowych spożywanych przez Rafatusa i jego bliskich i podziwia patologie u DanielaMagicala, który pomimo sądowego zakazu streamowania dalej streamuje w sieci. Na alarm bije Ministerstwo Cyfryzacji.Patostreamy to wulgarne filmy lub transmisje online, prezentujące zachowania uznawane za szkodliwe i destrukcyjne. Upijanie się do nieprzytomności, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna, poniżanie i lekceważenie innych, okrucieństwo wobec zwierząt - to nieodłączne elementy transmisji przeprowadzanych przez wiele "patogwiazd" polskiego internetu. W oczywisty sposób przedstawiane podczas nagrań zachowania przekraczają normy społeczne, prawne, moralne, a wreszcie etyczne i estetyczne.

Typowy obrazek z patostreamu: wulgarny język, alkohol na stole, obelżywe komentarze widzów i bałagan w tle. | Źródło: mat. własny z YouTube

Dowodów nie trzeba szukać daleko

#danielmagical - ponad 6000 obserwujących

#patostreamy - ponad 3000 obserwujących

#rafatus - ponad 2000 obserwujących

#kononowicz - 3411 obserwujących

#suchodolski - 690 obserwujących

#ciekawostki - ponad 5000 obserwujących

#technologia - ponad 3000 obserwujących

#nauka - ponad 3000 obserwujących

#swiat - 793 obserwujących

#zainteresowania - 789 obserwujących

Otępiaj się i płać

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca rodziców do działania. Pytanie brzmi: co w sprawie patostreamów robi polski rząd? | Źródło: MC

"Wulgarne nagrania czy filmy mogą negatywnie wpływać na przekonania nastolatków o kondycji świata i ludzi. Odbiorcom patostreamów rzeczywistość często jawi się jako niezrozumiała i groźna. Stąd już tylko krok do utraty poczucia bezpieczeństwa, odczuwania lęku, obniżenia nastroju, a wreszcie znieczulenia na bodźce pojawiające się w szkodliwych materiałach."

Co robić gdy dziecko ogląda patotreści?

W badaniu NASK "Rodzice nastolatków 3.0"potwierdziło, że ogląda patotreści. Jedynie 11,8% rodziców stwierdziło, że ich dzieci mają styczność z takimi materiałami. Ażbadanej młodzieży w wieku 13–15 lat przyznaje, że słyszało o patotreściach, a 37% deklaruje, że ogląda takie materiały. Niemal co drugi nastolatek (43%) ma kontakt z patotreściami przynajmniej raz w tygodniu.Polski serwis Wykop.pl, którego użytkownicy często nazywają się "elitą polskiego internetu" jest prawdziwym El Dorado i agregatorem dla miłośników patostreamów. Wystarczy rzucić okiem jak wiele osób śledzi tam tagi związane z tego rodzaju patologiami, a przy okazji udziela się w dyskusjach na ich temat i często publikuje nagrania z transmisji:Dla porównania, oto liczba obserwujących inne tagi:Powyższe liczby nie wymagają chyba żadnego komentarza. Prawdziwa eksplozja popularności patotagów nastąpiła na przestrzeni ostatnich 2-3 lat.Co ciekawe, aż 87% odbiorców patotreści uważa, że są one szkodliwe, a 82% – że powinny być zakazane w Internecie. Należy być jednak ostrożnym z przedwczesnym optymizmem, gdyż aż co trzeci badany wskazuje, że patostreamy "pokazują prawdziwe życie". Oglądający ochoczo wpłacają napiwki (z ang. donate), motywując internetowych patocelebrytów do tworzenia coraz większej ilości szkodliwych treści. Zarobki youtuberów tworzących tego typu materiały są często kilkukrotnie wyższe od średniej krajowej.Oglądanie przemocowych treści w sieci nie pozostaje bez wpływu na kształtującą się psychikę młodych osób.- pisze Ministerstwo Cyfryzacji.Eksperci akademii NASK przygotowali poradnik "Szkodliwe treści w Internecie. Nie akceptuję, reaguję!", do którego dostęp rodzice mogą uzyskać pod tym adresem . Warto się z nim zapoznać, gdyż da on starszym osobom świetny ogląd na to, co dzieje się po drugiej stronie komputera. Dziećmi warto opiekować się nie tylko w "prawdziwym" świecie, ale i w Internecie.Źródło: mat. własny, Ministerstwo Cyfryzacji