Top 10 najlepszych seriali o komputerach i informatyce

Mr. Robot to mroczny thriller, który wyjątkowo mocno trzyma się realizmu - zwłaszcza w kontekście zagadnień informatycznych. Ponadto w tym serialu bardzo mocno czuć klimat “Fight Clubu” Davida Finchera. Jeśli szukasz serialu, który nie idzie na łatwiznę poruszając tematy informatyki, to Mr. Robot na pewno Cię nie zawiedzie.Serial dostępny w serwisach HBO Go oraz Amazon Prime Nowe technologie to prawdziwe zbawienie, ale również i poważne piętno człowieka żyjącego w XXI wieku. Serial “Black Mirror” w bardzo niepokojący sposób porusza tematy bliskie każdemu z nas. Ta antologia niezależnych od siebie historii stara się bardzo zręcznie wysnuć różne odważne teorie. Teorie na temat tego, w którą stronę może pójść rozwój technologii użytkowej. Nie za sto, dwieście czy trzysta lat, ale w ciągu najbliżej dekady.Każda z przedstawionych w serialu historii to lustrzane odbicie naszej cywilizacji. Można to też traktować jako przestrogę i zapowiedź konsekwencji, które mogą doprowadzić do upadku naszego społeczeństwa.W serialu zostaje poruszony m.in. problem przekraczania barier obyczajowych, negatywnego wpływu nowych technologii na życie osobiste czy podporządkowania życia regułom telewizji i portali społecznościowych, gdzie nic już nie jest prawdziwe.Serial dostepny jest na platformieKlimatem trzymamy się ścieżki wytyczonej przez "Black Mirror". Devs to ośmioodcinkowa opowieść o niebezpiecznych ambicjach, które prowadzą do zbrodni. Autorem tego serialu jest nie kto inny, jak scenarzysta “Ex-machiny”, którą wymieniłem na poprzedniej liście najlepszych dziesięciu filmów. To może być już pewnym wyznacznikiem jakości.Fabuła jak na film tej kategorii brzmi intrygująco. Młody informatyk podejmuje próbę wykradzenia kodu źródłowego technologii, nad którą pracuje firma Amaya. Ginie i jest to dosłownie pierwszy element dużej układanki, której całość odkryjemy oglądając cały serial.“Devs”, podobnie jak Ex-machina, to wizualne dzieło sztuki i każdy kadr tego serialu niewyobrażalnie cieszy oko. Jeśli szukacie techno-thrillera w genialnej oprawie audi-wizualnej i z ciekawą fabułą - seans Devs jest obowiązkowy.Serial można oglądać na platformie HBO Go To jest rasowy serial akcji, ale jego fabuła skupia się wokół bardzo ciekawego tematu powszechnej inwigilacji, w której aktywny udział bierze zaawansowane A.I. Sztuczna inteligencja, która została stworzona przez rząd po atakach z 11 września, ma za zadanie śledzić każdy ruch obywateli, aby powstrzymać kolejny potencjalny atak terrorystyczny.Jednak maszyna ta potrafi też wykrywać pospolite przestępstwa, ale jej pierwotne założenia zmuszą ją do ignorowania takich przypadków. Najważniejsze jest zwalczanie terroryzmu. Jeden z twórców maszyny zatrudnia byłego komandosa i agenta wywiadu. Sprzymierzają się, wykorzystując potencjał maszyny do ratowania życia zwykłych ludzi.W świetle rewelacji, jakie kilka lat temu ujawnił Edward Snowden, nietrudno uwierzyć w to, że taka maszyna faktycznie istnieje. Owszem Istnieje i tą maszyną jest cała agencja NSA i cel jej istnienia jest bardzo podobny. Serial ten stworzony został przez J.J Abramsa i Johnatana Nolana, który jest bratem tego "słynnego" Chrisa Nolana - reżysera między innymi "Incepcji" oraz "Interstellar".Westworld to jeden z hitów stacji HBO, który wymaga od widzów sporej dawki skupienia. Fabuła jest pozornie prosta, acz intrygująca. Wraz z bohaterami produkcji odwiedzamy futurystyczny park rozrywki, w którym główną atrakcją są roboty łudząco podobne do ludzi. Tematem przewodnim parku jest Dziki Zachód i goście mogą robić wszystko to, z czego dziki zachód słynie. Od spacerów przez odkrywanie skarbów, aż po rabunki, masakry i gwałty.Roboty nie czują bólu i strachu, bo są zaprogramowane w taki sposób, by przede wszystkim zapewniać gościom rozrywkę. Oczywiście taki status quo nie może trwać wiecznie i w pewnym momencie do tego misternie zaprojektowanego systemu wkrada się błąd.Serial ten porusza bardzo popularny w popkulturze temat sztucznej inteligencji i robi to w bardzo odkrywczy sposób. Co ciekawe jest to kolejna z produkcji wymienionego wyżej Johnatana Nolana, który najwidoczniej upodobał sobie temat rozbudowanej sztucznej inteligencji, która zyskuje samoświadomość. Jak już wspomniałem, serial ten jest pełen drobnych scenariuszowych niuansów, których wychwycenie wymaga od widza wyjątkowo dużo skupienia.Serial obejrzysz na platformie HBO Go Jeśli już jesteśmy przy temacie dzikiego zachodu, to początku rynku komputerów osobistych to był trochę taki wild-west. Dziki, nieprzetarty jeszcze szlak pełen pionierów pragnących wytyczyć trendy na nowym, rozwijającym się dopiero rynku. W “Halt and Catch Fire” mała firma elektroniczna walczy z silną konkurencją i próbuje jako pierwsza wprowadzić do sprzedaży przenośny komputer osobisty zgodny z IBM PC.Mamy lata 80 - Joe MacMillan, w którego rolę wciela się Lee Pace, odchodzi z IBM. Ma dość pracy dla dużej korporacji i zatrudnia się w małej firmie komputerowej Cardiff Electric. W głowie ma mnóstwo rewolucyjnych pomysłów, którymi ma nadzieję zainteresować swojego nowego pracodawcę.Planuje wprowadzić na rynek tani i rewolucyjny komputer osobisty. “Halt and Catch Fire” to nostalgiczna podróż do lat osiemdziesiątych, która zaskakuje bogactwem detali i przywiązaniem do szczegółów.Zrobiło się zdecydowanie zbyt poważnie i mroczno, więc najwyższa pora nieco poluzować atmosferę. Amerykańska Dolina Krzemowa to światowe centrum nowych technologii. Serial “Dolina Krzemowa” opowiada historię mieszkańców tego wyjątkowego miejsca. Jest to serial komediowy wyprodukowany przez HBO, który przybliży nam, jak działa słynne Silicon Valley od środka.Jest to serial pełen humoru, ale jednocześnie porusza bardzo istotne i ważne kwestie. Świetnie dobrana obsada idealnie równoważny tutaj wątki komediowe oraz te dramatyczne. Serial idealne zarówno do pośmiania, jak i do chwili zadumy nad tym, jak wygląda nasz współczesny świat, gdzie technologie ewoluują w zawrotnym tempie a klasyczne nerdy przecierające szlak IT w latach 80, zostali zastąpieni przez rasowych biznesmenów.Jak wybić się w Silicon Valley? Jak stworzyć coś naprawdę odkrywczego w czasach, gdy prawdziwą rewolucją tworzą gimnazjaliści z laptopem i dostępem do szybkiego łącza? Czy założenie kolejnego start-upu tworzącego kolejną “niezwykle użyteczną aplikację” jest rzeczywiście potrzebne światu? Na tego typu pytania próbuje odpowiedzieć właśnie serial “Dolina Krzemowa”. Warto!Serial możesz obejrzec na platformie HBO Go Im dalej, tym wchodzimy w coraz luźniejsze klimaty. Wszak o informatyce można też mówić ze sporą dozą humoru i IT Crowd, znany w Polsce pod tytułem Technicy-Magicy, jest tego idealnym przykładem. Spora dawka charakterystycznego brytyjskiego dowcipu, a w tle informatyczny geekowski żargon.Do działu IT w dużej korporacji trafia kobieta, która ma nim zarządzać. Informatyczni spece, którzy gnieżdżą się w piwnicach biurowca, nie są z tego faktu zadowoleni. Dwójka stereotypowych nerdów spotyka stereotypową kobietę. Co może pójść nie tak?“Czy próbowaliście wyłączyć i włączyć ponownie?” ;)Serial dostępny jest na platformieKolejny klasyczny już sitcom, który wielu fanów stawia w jednym szeregu z "Przyjaciółmi" i "Jak poznałem waszą matkę". W tym serialu znajdziemy wszystko to, czego oczekujemy od amerykańskiego serialu komediowego, a wszystko w czysto nerdowskiej oprawie. Wiele z dowcipów, które tutaj zobaczymy i usłyszymy to gagi z kategorii #pdk, więc nie każdy będzię śmiać się przy tej produkcji do rozpuku.Jednak nawet jeśli sami nie jesteśmy nerdami z krwi i kości takimi jak Sheldon czy Leonard, to bardzo możliwe, że takiego geeka znajdziemy w swoim bliskim otoczeniu.