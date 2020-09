To koniec piractwa na Xbox One. Microsoft wprowadza ograniczenia

Nareszcie…





Gier na Xbox One już nie kupi się "po taniości"

Jaj! Dziękuję @XboxPL za to co zrobiliście! Setki postów piratów o tym, że nie mogą grać. Jesteście najlepsi <3 pic.twitter.com/fGxUSC6HGa — Jakub Piesik (@dzejzipl) September 25, 2020

Na popularnych serwisach aukcyjnych znaleźć można tysiące gier na Xbox One w cenach nie przekraczających 10 złotych. Ten nielegalny rynek kwitł przez kilka ostatnich lat, co było wynikiem niedopatrzenia Microsoftu. Kontem Xbox Live można było bowiem dzielić się bez żadnych ograniczeń.Ktoś więc kupił grę, a potem zaczął sprzedawać dostęp do konta za kilkanaście złotych. Chętnych nie brakowało. Ba! Zdarzały się nawet sytuacje, kiedy ktoś specjalnie kupował konsolę wyłącznie dla tanich produkcji. Gigant z Redmond postanowił właśnie utrzeć nosa oszustom.Na grupach dotyczących Xboksa One zaczęły pojawiać się posty zawierające zrzuty ekranu z komunikatem „Zamiast tego graj tutaj. Powoduje zakończenie innej sesji”. Wprowadzono bowiem ograniczenie uniemożliwiające zabawę dwóm użytkownikom w tym samym momencie na jednym koncie.